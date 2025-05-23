Израиль нанес ракетные удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане
Киев • УНН
ЦАХАЛ атаковал объект "Хезболлы" с ракетными установками в районе Бекаа, а также инфраструктуру на юге Ливана. Армия Израиля ликвидировала террориста "Хезболлы Радван".
Армия обороны Израиля ударила ракетами по военным объектам ливанской группировки "Хезболла" в Ливане. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Детали
Отмечается, что недавно истребители ЦАХАЛа атаковали военный объект ливанской группировки "Хезболла" с ракетными установками и оружием в районе долины Бекаа. Причиной стала обнаруженная активная деятельность террористов на этом объекте.
Кроме того, израильская армия нанесла удары по объектам террористической инфраструктуры и ракетным установкам террористической организации "Хезболла" на юге Ливана.
Присутствие оружия в этом районе и деятельность "Хезболлы" на этом объекте является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном
В ЦАХАЛ заявили, что будут продолжать действовать с целью устранения любой угрозы Государству Израиль и предотвращать любые попытки "Хезболлы" восстановить свой террористический потенциал.
Кроме того, в израильской армии сообщили об ударе и ликвидации в четверг, 22 мая, террориста "Хезболлы Радван" в районе Раб-эль-Талатина на юге Ливана.
Напомним
Израильские военные стреляли вблизи лагеря беженцев, где находились дипломаты из 32 стран. Армия обороны Израиля заявила, что делегация отклонилась от маршрута.
Израиль готовится к удару по Ирану в случае срыва переговоров по ядерному оружию - Axios22.05.25, 09:13 • 2186 просмотров