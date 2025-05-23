Израиль нанес ракетные удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля ударила ракетами по военным объектам ливанской группировки "Хезболла" в Ливане. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что недавно истребители ЦАХАЛа атаковали военный объект ливанской группировки "Хезболла" с ракетными установками и оружием в районе долины Бекаа. Причиной стала обнаруженная активная деятельность террористов на этом объекте.

Кроме того, израильская армия нанесла удары по объектам террористической инфраструктуры и ракетным установкам террористической организации "Хезболла" на юге Ливана.

Присутствие оружия в этом районе и деятельность "Хезболлы" на этом объекте является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном