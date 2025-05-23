Израиль нанес ракетные удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР
22 мая, 14:58 • 27581 просмотра

Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР

Эксклюзив
22 мая, 14:45 • 126198 просмотра

Возможны ли отключения электроэнергии летом? В Минэнерго ответили

22 мая, 13:44 • 129296 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

Эксклюзив
22 мая, 12:56 • 86270 просмотра

Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Эксклюзив
22 мая, 12:16 • 80855 просмотра

В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Эксклюзив
22 мая, 09:24 • 173307 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
22 мая, 07:34 • 84683 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 117715 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 188495 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 163315 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.7м/с
61%
747мм
Популярные новости

Макрон и Си Цзиньпин обсудили войну в Украине: Франция и Китай имеют общую цель

22 мая, 17:38 • 5552 просмотра

Портнов за несколько месяцев до убийства хотел переписать на детей элитный особняк: возможно, пытался скрыть недвижимость

22 мая, 18:46 • 6892 просмотра

Больше не будет баллотироваться в президенты? Эрдоган сделал неожиданное заявление

22 мая, 19:05 • 4704 просмотра

Убийство Портнова в Испании: судья засекретила дело, детали преступления поражают

22 мая, 19:12 • 8344 просмотра

Простоит еще 30 лет: в Киеве капитально отремонтировали путепровод, построенный в 1986 году

21:30 • 4346 просмотра
публикации

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 110623 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 129296 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

22 мая, 09:24 • 173307 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 199091 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 384766 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Эммануэль Макрон

Денис Шмыгаль

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Сумы

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

22 мая, 14:34 • 71348 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

22 мая, 11:16 • 116843 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

22 мая, 10:28 • 122322 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

22 мая, 07:48 • 125445 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 161343 просмотра
Актуальное

Ракетный комплекс "Тор

ЗРК Бук

Ракетная система С-300

Нью-Йорк Таймс

Эль-Паис

Израиль нанес ракетные удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

Киев • УНН

 • 40 просмотра

ЦАХАЛ атаковал объект "Хезболлы" с ракетными установками в районе Бекаа, а также инфраструктуру на юге Ливана. Армия Израиля ликвидировала террориста "Хезболлы Радван".

Израиль нанес ракетные удары по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля ударила ракетами по военным объектам ливанской группировки "Хезболла" в Ливане. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Детали

Отмечается, что недавно истребители ЦАХАЛа атаковали военный объект ливанской группировки "Хезболла" с ракетными установками и оружием в районе долины Бекаа. Причиной стала обнаруженная активная деятельность террористов на этом объекте.

Кроме того, израильская армия нанесла удары по объектам террористической инфраструктуры и ракетным установкам террористической организации "Хезболла" на юге Ливана.

Присутствие оружия в этом районе и деятельность "Хезболлы" на этом объекте является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном

- говорится в заметке

В ЦАХАЛ заявили, что будут продолжать действовать с целью устранения любой угрозы Государству Израиль и предотвращать любые попытки "Хезболлы" восстановить свой террористический потенциал.

Кроме того, в израильской армии сообщили об ударе и ликвидации в четверг, 22 мая, террориста "Хезболлы Радван" в районе Раб-эль-Талатина на юге Ливана.

Напомним

Израильские военные стреляли вблизи лагеря беженцев, где находились дипломаты из 32 стран. Армия обороны Израиля заявила, что делегация отклонилась от маршрута.

Израиль готовится к удару по Ирану в случае срыва переговоров по ядерному оружию - Axios22.05.25, 09:13 • 2186 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаНовости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Ливан
Brent
$63.98
Bitcoin
$111,272.30
S&P 500
$5,870.36
Tesla
$346.89
Газ TTF
$36.36
Золото
$3,295.55
Ethereum
$2,705.26