Ізраїльські військові відкрили вогонь поблизу табору для біженців, де перебували дипломати з 32 країн - Reuters
Київ • УНН
Ізраїльські військові стріляли поблизу табору біженців, де перебували дипломати з 32 країн. Армія оборони Ізраїлю заявила, що делегація відхилилася від маршруту.
Ізраїльскі військові відкрили вогонь поблизу табору для біженців, де перебували дипломати з 32 країн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Водночас в Армії оборони Ізраїлю заявили, що діяли згідно з регламентом.
Дипломатичні джерела повідомили, що європейські дипломати були частиною делегації в місті Дженін на Західному березі річки Йордан. Військові заявили, що "делегація відхилилася від затвердженого маршруту та увійшла в територію, де їй не дозволено перебувати", і що солдати зробили "попереджувальний постріл, щоб віддалити їх"
Зазначається, що постраждалих і руйнувань унаслідок інциденту, за словами ізраїльських військових, немає.
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Тим часом верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас сказала, що чула про інцидент, який стався під час візиту дипломатів, організованого Палестинською владою.
Ми однозначно закликаємо Ізраїль розслідувати цей інцидент, а також притягнути до відповідальності відповідальних за це та будь-які загрози життю дипломатів
У свою чергу у Міністерстві закордонних справ Палестинської автономії повідомили, що "делегація здійснювала офіційну місію для спостереження та оцінки гуманітарної ситуації та документування триваючих порушень", скоєних Ізраїлем. Там назвали дії ізраїльських військових порушенням міжнародного права.
Контекст
Днями лідери Великої Британії, Канади та Франції пригрозили санкціями проти Ізраїлю, якщо той не припинить відновлення військового наступу в Газі та не скасує обмеження на надання гуманітарної допомоги.
Європейські країни-донори гуманітарної допомоги закликали Ізраїль негайно відновити постачання допомоги в Газу. Вони вимагають дозволити гуманітарним організаціям працювати незалежно.
17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про початок першого етапу масштабної операції в секторі Газа під назвою "Колісниця Гедеона". Зокрема, йдеться про взяття під контроль "стратегічних районів" анклаву.
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