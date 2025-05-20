Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував

Лідери Великої Британії, Канади та Франції пригрозили санкціями проти Ізраїлю, якщо той не припинить відновлення військового наступу в Газі та не скасує обмеження на надання гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

У заяві трьох лідерів, оприлюдненій британським урядом, зазначається, що відмова уряду Ізраїлю в наданні необхідної гуманітарної допомоги цивільному населенню є неприйнятною та може порушити міжнародне гуманітарне право.

Ми виступаємо проти будь-яких спроб розширити поселення на Західному березі (річки Йордан - ред.). Ми без вагань вживатимемо подальших заходів, включаючи цільові санкції

Ізраїль розблокував "гуманітарку" для сектора Газа

Вони заявили про свою підтримку зусиль Сполучених Штатів, Катару та Єгипту щодо негайного припинення вогню в Газі та заявили, що віддані визнанню палестинської держави як частині вирішення конфлікту за принципом двох держав.

Ми завжди підтримували право Ізраїлю захищати своїх громадян від тероризму. Але ця ескалація абсолютно непропорційна