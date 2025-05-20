Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував
Київ • УНН
Лідери трьох країн виступили проти наступу Ізраїлю в Газі та обмежень на гуманітарну допомогу. Нетаньягу відкинув звинувачення та обіцяє продовжити операцію.
Лідери Великої Британії, Канади та Франції пригрозили санкціями проти Ізраїлю, якщо той не припинить відновлення військового наступу в Газі та не скасує обмеження на надання гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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У заяві трьох лідерів, оприлюдненій британським урядом, зазначається, що відмова уряду Ізраїлю в наданні необхідної гуманітарної допомоги цивільному населенню є неприйнятною та може порушити міжнародне гуманітарне право.
Ми виступаємо проти будь-яких спроб розширити поселення на Західному березі (річки Йордан - ред.). Ми без вагань вживатимемо подальших заходів, включаючи цільові санкції
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Вони заявили про свою підтримку зусиль Сполучених Штатів, Катару та Єгипту щодо негайного припинення вогню в Газі та заявили, що віддані визнанню палестинської держави як частині вирішення конфлікту за принципом двох держав.
Ми завжди підтримували право Ізраїлю захищати своїх громадян від тероризму. Але ця ескалація абсолютно непропорційна
У відповідь прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що "лідери в Лондоні, Оттаві та Парижі пропонують величезну нагороду за геноцидний напад на Ізраїль 7 жовтня, запрошуючи до нових подібних звірств".
Він зазначив, що Ізраїль захищатиме себе справедливими засобами, доки не буде досягнуто повної перемоги, повторивши умови Ізраїлю для припинення війни, які включають звільнення решти заручників і демілітаризацію сектора Газа.
У свою чергу ХАМАС привітав спільну заяву, назвавши це "важливим кроком" у напрямку відновлення принципів міжнародного права.
Нагадаємо
17 травня Армія оборони Ізраїлю заявила про початок першого етапу масштабної операції в секторі Газа під назвою "Колісниця Гедеона". Зокрема, йдеться про взяття під контроль "стратегічних районів" анклаву.
Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль контролюватиме всю Газу незважаючи на зростаючий міжнародний тиск, який змусив його зняти блокаду на постачання допомоги.
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