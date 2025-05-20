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Британия, Канада и Франция угрожают Израилю санкциями из-за нового наступления на Газу: Нетаньяху уже отреагировал

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Лидеры трех стран выступили против наступления Израиля в Газе и ограничений на гуманитарную помощь. Нетаньяху отверг обвинения и обещает продолжить операцию.

Британия, Канада и Франция угрожают Израилю санкциями из-за нового наступления на Газу: Нетаньяху уже отреагировал

Лидеры Великобритании, Канады и Франции пригрозили санкциями против Израиля, если тот не прекратит возобновление военного наступления в Газе и не отменит ограничения на предоставление гуманитарной помощи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В заявлении трех лидеров, обнародованном британским правительством, отмечается, что отказ правительства Израиля в предоставлении необходимой гуманитарной помощи гражданскому населению является неприемлемым и может нарушить международное гуманитарное право.

Мы выступаем против любых попыток расширить поселения на Западном берегу (реки Иордан - ред.). Мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры, включая целевые санкции

- указали подписанты.

Израиль разблокировал "гуманитарку" для сектора Газа19.05.25, 01:20 • 3078 просмотров

Они заявили о своей поддержке усилий Соединенных Штатов, Катара и Египта по немедленному прекращению огня в Газе и заявили, что преданы признанию палестинского государства как части решения конфликта по принципу двух государств.

Мы всегда поддерживали право Израиля защищать своих граждан от терроризма. Но эта эскалация абсолютно непропорциональна

- говорится в заявлении.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что "лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября, приглашая к новым подобным зверствам".

Он отметил, что Израиль будет защищать себя справедливыми средствами, пока не будет достигнута полная победа, повторив условия Израиля для прекращения войны, которые включают освобождение оставшихся заложников и демилитаризацию сектора Газа.

В свою очередь ХАМАС приветствовал совместное заявление, назвав это "важным шагом" в направлении восстановления принципов международного права.

Напомним

17 мая Армия обороны Израиля заявила о начале первого этапа масштабной операции в секторе Газа под названием "Колесница Гедеона". В частности, речь идет о взятии под контроль "стратегических районов" анклава.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет контролировать всю Газу несмотря на растущее международное давление, которое заставило его снять блокаду на поставки помощи.

Страны Европы призывают Израиль восстановить полный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа19.05.25, 22:21 • 1460 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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Биньямин Нетаньяху
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