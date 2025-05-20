Британия, Канада и Франция угрожают Израилю санкциями из-за нового наступления на Газу: Нетаньяху уже отреагировал

Лидеры Великобритании, Канады и Франции пригрозили санкциями против Израиля, если тот не прекратит возобновление военного наступления в Газе и не отменит ограничения на предоставление гуманитарной помощи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В заявлении трех лидеров, обнародованном британским правительством, отмечается, что отказ правительства Израиля в предоставлении необходимой гуманитарной помощи гражданскому населению является неприемлемым и может нарушить международное гуманитарное право.

Мы выступаем против любых попыток расширить поселения на Западном берегу (реки Иордан - ред.). Мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры, включая целевые санкции - указали подписанты.

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Они заявили о своей поддержке усилий Соединенных Штатов, Катара и Египта по немедленному прекращению огня в Газе и заявили, что преданы признанию палестинского государства как части решения конфликта по принципу двух государств.

Мы всегда поддерживали право Израиля защищать своих граждан от терроризма. Но эта эскалация абсолютно непропорциональна - говорится в заявлении.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что "лидеры в Лондоне, Оттаве и Париже предлагают огромную награду за геноцидное нападение на Израиль 7 октября, приглашая к новым подобным зверствам".

Он отметил, что Израиль будет защищать себя справедливыми средствами, пока не будет достигнута полная победа, повторив условия Израиля для прекращения войны, которые включают освобождение оставшихся заложников и демилитаризацию сектора Газа.

В свою очередь ХАМАС приветствовал совместное заявление, назвав это "важным шагом" в направлении восстановления принципов международного права.

Напомним

17 мая Армия обороны Израиля заявила о начале первого этапа масштабной операции в секторе Газа под названием "Колесница Гедеона". В частности, речь идет о взятии под контроль "стратегических районов" анклава.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет контролировать всю Газу несмотря на растущее международное давление, которое заставило его снять блокаду на поставки помощи.

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