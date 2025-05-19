Страны Европы призывают Израиль восстановить полный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа

Европейские государства, являющиеся донорами гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа, призвали Израиль разрешить полное возобновление помощи в анклав немедленно и разрешить ООН и гуманитарным организациям работать независимо и беспристрастно. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел Финляндии, сообщает УНН.

Детали

В документе отмечается, что ООН и "наши гуманитарные партнеры" не могут поддержать предложенную Израилем новую модель оказания гуманитарной помощи местному населению.

Гуманитарная помощь никогда не должна быть политизирована, а палестинская территория не должна быть сокращена или подвергнута каким-либо демографическим изменениям – говорится в заявлении.

Добавим, что документ, кроме Финляндии, подписали главы МИД Дании, Эстонии, Франции, Германии, Исландии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании, а также председатель европейской дипломатии.

Напомним

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил немедленное возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. В офисе Нетаньяху утверждается, что это делается "по рекомендации Армии обороны Израиля и из-за оперативной необходимости сделать возможным расширение интенсивных боев для победы над ХАМАС".

Нетаньяху заверил, что Израиль будет контролировать весь сектор Газа и не даст ХАМАС разграбить продовольственную помощь