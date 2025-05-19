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Нетаньяху заверил, что Израиль будет контролировать весь сектор Газа и не даст ХАМАС разграбить продовольственную помощь

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Израиль будет контролировать всю Газу, несмотря на давление. Премьер-министр Израиля Нетаньяху подчеркнул, что его страна будет действовать решительно. Военные силы будут предотвращать разграбление помощи для жителей Газы со стороны ХАМАС.

Нетаньяху заверил, что Израиль будет контролировать весь сектор Газа и не даст ХАМАС разграбить продовольственную помощь

Израиль возьмет под контроль Газу, пока грузовики с гуманитарной помощью готовятся к въезду Об этом в понедельник объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Передает УНН со ссылкой на Reuters и AFP.

Детали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в социальных сетях, заявил, что Израиль будет контролировать всю Газу, несмотря на растущее международное давление, которое заставило его снять блокаду на поставки помощи. Также ЦАХАЛ будет предотвращать "разграбления исламистским боевиком ХАМАС".

Справка

Обращение Нетаньяху появилось после того, как Израиль заявил, что ослабит блокаду и позволит ввоз ограниченного количества продовольствия в Газу.  Ранее были заявления военных ЦАХАЛ о начале "широких наземных операций" в северной и южной частях анклава.

Израильские военные предупредили жителей южного города Хан-Юнис в понедельник о немедленной эвакуации на побережье, поскольку готовят "беспрецедентную атаку".


Премьер Израиля обещает достичь "полной победы", несмотря на критику

В своем видеообращении Нетаньяху приложит усилия с целью победы над палестинской боевой группировкой.

Продолжаются огромные бои, интенсивные и масштабные, мы собираемся контролировать все части Газы

Reuters пишет, что израильский премьер был вынужден согласиться разрешить ограниченное количество помощи в Газе в ответ на глобальную обеспокоенность сообщениями о голоде. Репортеры Reuters видели, как грузовики с помощью направлялись в северную Газу после того, как Нетаньяху, - даже когда военные предупреждали о нападении и опасности. 

Также премьер правительства Израиля отметил, что сенаторы США, - которых он годами знает как сторонников Израиля и "лучших друзей в мире" - говорят ему, что сцены голода истощают жизненно важную поддержку и приближают Израиль к "красной линии".

Нетаньяху подчеркнул, что согласно плану войны под названием "Операция "Колесницы Гидеона" Израиль будет контролировать всю Газу и предотвращать разграбление гуманитарной помощи исламистской группировкой ХАМАС.

Чтобы добиться успеха, мы должны действовать так, чтобы нас не остановили

-  добавил он, объясняя, почему Израиль объявил в воскресенье об ограниченном поступлении гуманитарной помощи

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что люди в Газе голодают и США решат эту проблему. Комментарий Трампа рассматривается как доказательство напряженности между Нетаньяху и Вашингтоном.

Израиль просит судей МУС отозвать ордера на арест Нетаньяху и Галланта12.05.25, 18:47 • 3298 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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