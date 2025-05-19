Нетаньягу запевнив, що Ізраїль контролюватиме весь сектор Газа і не дасть ХАМАС розграбувати продовольчу допомогу

Ізраїль візьме під контроль Газу, поки вантажівки з гуманітарною допомогою готуються до в'їзду Про це у понеділок оголосив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Передає УНН із посиланням на Reuters та AFP.

Деталі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у відеозверненні, опублікованому в соціальних мережах, заявив, що Ізраїль контролюватиме всю Газу незважаючи на зростаючий міжнародний тиск, який змусив його зняти блокаду на постачання допомоги. Також ЦАХАЛ запобігатиме "розграбуванням ісламістським бойовиком ХАМАС".

Довідка

Звернення Нетаньягу з'явилось після того, як Ізраїль заявив, що послабить блокаду і дозволить ввезення обмеженої кількості продовольства в Газу. Раніше були заяви військових ЦАХАЛ про початок "широких наземних операцій" у північній і південній частинах анклаву.

Ізраїльські військові попередили мешканців південного міста Хан-Юніс у понеділок про негайну евакуацію на узбережжя, оскільки готують "безпрецедентну атаку".



Прем'єр Ізраїлю обіцяє досягти "повної перемоги" незважаючи на критику

У своєму відеозверненні Нетаньягу прикласти зусилля з метою перемоги над палестинським бойовим угрупованням.

Тривають величезні бої, інтенсивні та масштабні, ми збираємося контролювати всі частини Гази

Reuters пише, що ізраїльський прем'єр був змушений погодитися дозволити обмежену кількість допомоги в Газі у відповідь на глобальну стурбованість повідомленнями про голод. Репортери Reuters бачили, як вантажівки з допомогою прямували до північної Гази після того, як Нетаньяху, - навіть коли військові попереджали про напад і небезпеку.

Також прем'єр уряду Ізраїлю зазначив, що сенатори США, - яких він роками знає як прихильників Ізраїлю і "найкращих друзів у світі" - кажуть йому, що сцени голоду виснажують життєво важливу підтримку та наближають Ізраїль до "червоної лінії".

Нетаньягу наголосив, що згідно з планом війни під назвою "Операція "Колісниці Гідеона" Ізраїль контролюватиме всю Газу та запобігатиме розграбуванню гуманітарної допомоги ісламістським угрупованням ХАМАС.

Щоб досягти успіху, ми повинні діяти так, щоб нас не зупинили - додав він, пояснюючи, чому Ізраїль оголосив у неділю про обмежене надходження гуманітарної допомоги

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що люди в Газі голодують і США вирішать цю проблему. Коментар Трампа розглядається як доказ напруженості між Нетаньяху та Вашингтоном.

Ізраїль просить суддів МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу і Галланта