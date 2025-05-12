Ізраїль просить суддів МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу і Галланта

$41.550.04
46.750.13
ukenru
Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині
15:56 • 3502 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

15:48 • 10214 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

15:00 • 18535 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

14:27 • 24771 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

Ексклюзив
13:28 • 18647 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Ексклюзив
13:00 • 21416 перегляди

Кількість випадків домашнього насильства в Україні зменшилася у першому кварталі 2025 року - прокуратура

Ексклюзив
12:34 • 23193 перегляди

Після хвилі критики Фонд держмайна пообіцяв переглянути проєкт вилучення землі НААН

Ексклюзив
11:05 • 25082 перегляди

У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо

12 травня, 08:59 • 31886 перегляди

ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

Ексклюзив
12 травня, 08:49 • 32096 перегляди

Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
31%
747мм
Популярнi новини

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 60706 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

12 травня, 07:00 • 93678 перегляди

Британія планує приєднатися до сил ЄС за новим пактом про безпеку - The Times

12 травня, 07:26 • 41362 перегляди

"Не бурчимо, тепло ще прийде": синоптик попередила, що холодна погода затримається

10:52 • 9480 перегляди

Понад 4,26 млн українців скористалися статусом тимчасового захисту в ЄС на березень-2025

11:10 • 32717 перегляди
Публікації

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

15:00 • 18553 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

14:27 • 24786 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

12 травня, 08:13 • 72310 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

12 травня, 07:00 • 94536 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

12 травня, 05:40 • 81129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Девід Ламмі

Кая Каллас

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

15:03 • 7344 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 61303 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 39219 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 45762 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 126143 перегляди
Актуальне

Boeing 747

Криптовалюта

Євро

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Ізраїль просить суддів МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу і Галланта

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Ізраїль звернувся до МКС з проханням скасувати ордери на арешт Нетаньягу і Галланта та призупинити розслідування воєнних злочинів на палестинських територіях. Ізраїль оскаржує юрисдикцію суду.

Ізраїль просить суддів МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу і Галланта

Ізраїль звернувся до суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням відкликати ордери на арешт прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галланта. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У документах, опублікованих на сайті МКС, також зазначено, що Ізраїль просить суд зобов’язати прокуратуру призупинити розслідування ймовірних воєнних злочинів на палестинських територіях.

Документи датовані 9 травня і підписані заступником генерального прокурора Ізраїлю Гіладом Ноамом.

Доповнення

МКС видав ордери на арешт 21 листопада на прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони, а також на одного з лідерів ХАМАСу Ібрагіма аль-Масрі за підозрою у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту в Газі.

У лютому МКС повідомив, що ордер на арешт аль-Масрі, також відомого як Мохаммед Дейф, було скасовано після отримання достовірної інформації про його смерть.

Ізраїль, який не визнає юрисдикцію суду в Гаазі та заперечує вчинення воєнних злочинів у Газі, оскаржує ордери, видані проти Нетаньягу та Галанта.

У квітні апеляційна палата МКС постановила, що судді попередньої палати, яка видала ордери, повинні переглянути заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції суду та законності арештів.

Наразі неясно, у якій формі відбуватиметься цей перегляд, і не встановлено жодних конкретних строків щодо ухвалення рішень за запитом Ізраїлю про відкликання ордерів і припинення розслідування

- резюмує видання.

Ізраїль може відмовитися від військової допомоги США, Білий дім заперечує розбіжності між країнами - ЗМІ12.05.25, 01:59 • 3802 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
Ізраїль
Йоав Галант
Біньямін Нетаньяху
Brent
$65.14
Bitcoin
$102,530.50
S&P 500
$5,797.81
Tesla
$318.28
Газ TTF
$35.47
Золото
$3,243.41
Ethereum
$2,486.86