Ізраїль просить суддів МКС відкликати ордери на арешт Нетаньягу і Галланта

Ізраїль звернувся до суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням відкликати ордери на арешт прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галланта. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

У документах, опублікованих на сайті МКС, також зазначено, що Ізраїль просить суд зобов’язати прокуратуру призупинити розслідування ймовірних воєнних злочинів на палестинських територіях.

Документи датовані 9 травня і підписані заступником генерального прокурора Ізраїлю Гіладом Ноамом.

МКС видав ордери на арешт 21 листопада на прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, колишнього міністра оборони, а також на одного з лідерів ХАМАСу Ібрагіма аль-Масрі за підозрою у воєнних злочинах та злочинах проти людяності під час конфлікту в Газі.

У лютому МКС повідомив, що ордер на арешт аль-Масрі, також відомого як Мохаммед Дейф, було скасовано після отримання достовірної інформації про його смерть.

Ізраїль, який не визнає юрисдикцію суду в Гаазі та заперечує вчинення воєнних злочинів у Газі, оскаржує ордери, видані проти Нетаньягу та Галанта.

У квітні апеляційна палата МКС постановила, що судді попередньої палати, яка видала ордери, повинні переглянути заперечення Ізраїлю щодо юрисдикції суду та законності арештів.

Наразі неясно, у якій формі відбуватиметься цей перегляд, і не встановлено жодних конкретних строків щодо ухвалення рішень за запитом Ізраїлю про відкликання ордерів і припинення розслідування