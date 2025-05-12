Израиль просит судей МУС отозвать ордера на арест Нетаньяху и Галланта

Израиль обратился к судьям Международного уголовного суда (МУС) с просьбой отозвать ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В документах, опубликованных на сайте МУС, также указано, что Израиль просит суд обязать прокуратуру приостановить расследование вероятных военных преступлений на палестинских территориях.

Документы датированы 9 мая и подписаны заместителем генерального прокурора Израиля Гиладом Ноамом.

Дополнение

МУС выдал ордера на арест 21 ноября на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны, а также на одного из лидеров ХАМАСа Ибрагима аль-Масри по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в Газе.

В феврале МУС сообщил, что ордер на арест аль-Масри, также известного как Мохаммед Дейф, был отменен после получения достоверной информации о его смерти.

Израиль, который не признает юрисдикцию суда в Гааге и отрицает совершение военных преступлений в Газе, оспаривает ордера, выданные против Нетаньяху и Галанта.

В апреле апелляционная палата МУС постановила, что судьи предварительной палаты, выдавшей ордера, должны пересмотреть возражения Израиля относительно юрисдикции суда и законности арестов.

Пока неясно, в какой форме будет происходить этот пересмотр, и не установлено никаких конкретных сроков по принятию решений по запросу Израиля об отзыве ордеров и прекращении расследования - резюмирует издание.

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