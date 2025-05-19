Ізраїль розблокував "гуманітарку" для сектора Газа

$41.470.00
46.380.00
ukenru
Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню
18 травня, 16:47 • 16877 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

18 травня, 14:58 • 45576 перегляди

Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу

18 травня, 13:32 • 55345 перегляди

Зеленського провів зустріч з віцепрезидентом США Венсом: що відомо

18 травня, 12:29 • 62803 перегляди

Папа Лев XIV згадав Україну під час інавгураційної меси. Зеленський відреагував

18 травня, 12:08 • 67226 перегляди

рф планує “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети у ніч на 19 травня - ГУР

17 травня, 23:01 • 56844 перегляди

Австрія перемогла на "Євробаченні-2025". Україна увійшла в десятку

17 травня, 12:09 • 167486 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 11:46 • 97870 перегляди

Обмін полоненими за формулою "1000 на 1000" може відбутися вже наступного тижня - Буданов

Ексклюзив
17 травня, 06:00 • 95891 перегляди

Політолог про президентські вибори у Польщі: вплинуть на Україну й не найпозитивнішим чином

16 травня, 15:59 • 404062 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.3м/с
82%
746мм
Популярнi новини

Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в оборонно-промисловій сфері

18 травня, 14:47 • 4242 перегляди

рф у Стамбулі висунула нереалістичні умови для припинення вогню: Зеленський на зустрічі з Венсом і Рубіо

18 травня, 15:16 • 3862 перегляди

У Львові працівники ТЦК начебто викрали ветерана, розпочато службову перевірку

18 травня, 15:26 • 11281 перегляди

Трагедія на Одещині: двоє хлопчиків загинули через гру з вогнем

18 травня, 15:34 • 10870 перегляди

Зеленський подарував Папі Римському ікону, написану на ящику з-під зброї з-під Ізюма

18 травня, 17:14 • 4494 перегляди
Публікації

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 13:35 • 190996 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 404062 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 330897 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 435284 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 421311 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Дональд Трамп

Марк Карні

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Європа

Ватикан

Рим

Реклама
УНН Lite

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 81899 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 167486 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 73919 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 76002 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16 травня, 16:22 • 84790 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Леопард 2

F-16 Fighting Falcon

Гаубиця M109

MGM-140 ATACMS

Ізраїль розблокував "гуманітарку" для сектора Газа

Київ • УНН

 • 448 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив негайне відновлення постачання гуманітарної допомоги в сектор Газа. Це робиться за рекомендацією Армії оборони Ізраїлю.

Ізраїль розблокував "гуманітарку" для сектора Газа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив негайне відновлення постачання гуманітарної допомоги у сектор Газа. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.

Деталі

В офісі Нетаньяху стверджується що це робиться "за рекомендацією Армії оборони Ізраїлю та через оперативну потребу уможливити розширення інтенсивних боїв для перемоги над ХАМАС".

Також вказується, що Ізраїль "дозволить ввезення основної кількості продовольства для населення, щоб запобігти голоду в секторі Газа", оскільки це "поставить під загрозу продовження операції з перемоги над ХАМАС".

"Ізраїль діятиме так, щоб позбавити ХАМАС можливості контролювати розподіл гуманітарної допомоги, щоб гарантувати, що допомога не потрапить до терористів ХАМАС", – резюмував Нетаньяху.

Нагадаємо

Напередодні Армія оборони Ізраїлю розпочала масштабну наземну операцію в північній і південній частинах сектора Газа. ВПС Ізраїлю завдали понад 670 ударів по об'єктах ХАМАС.

Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила про початок першого етапу масштабної операції в секторі Гази під назвою "Колісниця Гедеона". Зокрема, ідеться про взяття під контроль "стратегічних районів" анклаву.

ХАМАС використовує лікарні? Ізраїль атакував лікарню в Газі: десятки загиблих14.05.25, 14:42 • 2718 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Біньямін Нетаньяху
Сектор Газа
Brent
$65.55
Bitcoin
$105,919.10
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,242.31
Ethereum
$2,455.71