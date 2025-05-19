Ізраїль розблокував "гуманітарку" для сектора Газа
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив негайне відновлення постачання гуманітарної допомоги в сектор Газа. Це робиться за рекомендацією Армії оборони Ізраїлю.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив негайне відновлення постачання гуманітарної допомоги у сектор Газа. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.
Деталі
В офісі Нетаньяху стверджується що це робиться "за рекомендацією Армії оборони Ізраїлю та через оперативну потребу уможливити розширення інтенсивних боїв для перемоги над ХАМАС".
Також вказується, що Ізраїль "дозволить ввезення основної кількості продовольства для населення, щоб запобігти голоду в секторі Газа", оскільки це "поставить під загрозу продовження операції з перемоги над ХАМАС".
"Ізраїль діятиме так, щоб позбавити ХАМАС можливості контролювати розподіл гуманітарної допомоги, щоб гарантувати, що допомога не потрапить до терористів ХАМАС", – резюмував Нетаньяху.
Нагадаємо
Напередодні Армія оборони Ізраїлю розпочала масштабну наземну операцію в північній і південній частинах сектора Газа. ВПС Ізраїлю завдали понад 670 ударів по об'єктах ХАМАС.
Раніше Армія оборони Ізраїлю заявила про початок першого етапу масштабної операції в секторі Гази під назвою "Колісниця Гедеона". Зокрема, ідеться про взяття під контроль "стратегічних районів" анклаву.
ХАМАС використовує лікарні? Ізраїль атакував лікарню в Газі: десятки загиблих14.05.25, 14:42 • 2718 переглядiв