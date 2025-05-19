Израиль разблокировал "гуманитарку" для сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил немедленное возобновление поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Детали

В офисе Нетаньяху утверждается, что это делается "по рекомендации Армии обороны Израиля и из-за оперативной необходимости сделать возможным расширение интенсивных боев для победы над ХАМАС".

Также указывается, что Израиль "разрешит ввоз основного количества продовольствия для населения, чтобы предотвратить голод в секторе Газа", поскольку это "поставит под угрозу продолжение операции по победе над ХАМАС".

"Израиль будет действовать так, чтобы лишить ХАМАС возможности контролировать распределение гуманитарной помощи, чтобы гарантировать, что помощь не попадет к террористам ХАМАС", – резюмировал Нетаньяху.

Напомним

Накануне Армия обороны Израиля начала масштабную наземную операцию в северной и южной частях сектора Газа. ВВС Израиля нанесли более 670 ударов по объектам ХАМАС.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о начале первого этапа масштабной операции в секторе Газы под названием "Колесница Гедеона". В частности, речь идет о взятии под контроль "стратегических районов" анклава.

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