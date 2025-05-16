Трамп: у Газі голодують, США подбають про вирішення проблеми
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що люди в Газі голодують і США вирішать цю проблему. Коментар Трампа розглядається як доказ напруженості між Нетаньяху та Вашингтоном.
Трамп заявив, що люди в Газі голодують, і США подбають про ситуацію
Президент США Дональд Трамп під час завершення свого візиту до країн Перської затоки заявив, що люди в Газі голодують, і США вирішать проблему на цій території. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
Деталі
Ми дивимося на Газу. І ми збираємось вирішити цю проблему. Багато людей голодують
У ніч на 16 травня, як і в декілька попередніх днів Газа зазнала чергової хвилі інтенсивних ізраїльських авіаударів.
Ізраїльські офіційні особи послідовно заперечували, що сувора блокада, введена на спустошеній території понад 10 тижнів тому, призвела до голоду в Газі. Тож цей коментар Трампа розглядатиметься як ще один доказ напруженості між Біньяміном Нетаньяху, прем'єр-міністром Ізраїлю та його найближчим союзником у Вашингтоні.
Доповнення
Серед аналітиків раніше була поширена надія, що візит Трампа до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів може призвести до нової паузи в бойових діях або відновлення гуманітарної допомоги в Газі.
Натомість нальоти та бомбардування за останні 72 години призвели до того, що рівень насильства в секторі Гази зріс у рази. А кількість загиблих наблизилася до тієї, що спостерігалася в перші дні відновленого наступу Ізраїлю після крихкого березневого перемир'я.
Нагадаємо
Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати хочуть перетворити сектор Газа на "вільну зону".