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Трамп: в Газе голодают, США позаботятся о решении проблемы

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что люди в Газе голодают и США решат эту проблему. Комментарий Трампа рассматривается как доказательство напряженности между Нетаньяху и Вашингтоном.

Трамп: в Газе голодают, США позаботятся о решении проблемы

Трамп заявил, что люди в Газе голодают, и США позаботятся о ситуации

Президент США Дональд Трамп во время завершения своего визита в страны Персидского залива заявил, что люди в Газе голодают, и США решат проблему на этой территории. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Мы смотрим на Газу. И мы собираемся решить эту проблему. Многие люди голодают

 - сказал Трамп журналистам.

В ночь на 16 мая, как и в несколько предыдущих дней Газа подверглась очередной волне интенсивных израильских авиаударов.

Израильские официальные лица последовательно отрицали, что строгая блокада, введенная на опустошенной территории более 10 недель назад, привела к голоду в Газе. Поэтому этот комментарий Трампа будет рассматриваться как еще одно доказательство напряженности между Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Израиля и его ближайшим союзником в Вашингтоне.

Дополнение

Среди аналитиков ранее была распространена надежда, что визит Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты может привести к новой паузе в боевых действиях или восстановлению гуманитарной помощи в Газе.

Вместо этого налеты и бомбардировки за последние 72 часа привели к тому, что уровень насилия в секторе Газа возрос в разы. А количество погибших приблизилось к тому, что наблюдалось в первые дни возобновленного наступления Израиля после хрупкого мартовского перемирия.

Напомним

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты хотят превратить сектор Газа в "свободную зону".

Лилия Набока

Лилия Набока

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Израиль
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Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Катар
Биньямин Нетаньяху
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