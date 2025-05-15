Трамп запропонував перетворити сектор Газа на "зону свободи"

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
10:49 • 1288 перегляди

Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна

10:37 • 4188 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

09:17 • 12596 перегляди

Зеленський прибув до Анкари

06:00 • 37747 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 115889 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 120670 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 225433 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 101013 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 70275 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

14 травня, 12:09 • 176881 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
7.7м/с
49%
742мм
Популярнi новини

ЗСУ показали ефектне знищення Т-72 та двох бронемашин рф на Покровському напрямку

15 травня, 02:04 • 53176 перегляди

ISW: рф вимагає відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі-уряду в Києві

15 травня, 02:38 • 115630 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні, але є загроза в Середземному - ВМС

15 травня, 03:36 • 51575 перегляди

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня

15 травня, 04:23 • 106015 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

05:19 • 70371 перегляди
Публікації

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 109979 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 176693 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 225418 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 176874 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 192777 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

07:51 • 19216 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

05:19 • 71020 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 57010 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 78340 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 88012 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

Трамп запропонував перетворити сектор Газа на "зону свободи"

Київ • УНН

 • 1422 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США хочуть перетворити сектор Газа на "вільну зону". За словами Трампа, це дозволить створити безпечні домівки для людей після війни з ХАМАС.

Трамп запропонував перетворити сектор Газа на "зону свободи"

Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати хочуть перетворити сектор Газа на "вільну зону".

Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Під час візиту до Катару президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 15 травня, що Сполучені Штати хочуть взяти під контроль сектор Газа, спустошений 19 місяцями війни між Ізраїлем та палестинським бойовим формуванням ХАМАС, а далі - перетворити Газу на "зону свободи".

У мене є ідеї щодо Гази, які, на мою думку, дуже гарні, перетворити її на зону свободи, щоб Сполучені Штати долучилися та просто перетворили її на зону свободи

- заявив Трамп.

"Нехай відбуваються якісь хороші речі, дайте людям домівки, де вони можуть бути в безпеці, а з ХАМАСом доведеться розібратися", додав Трамп.

Нагадаємо

У лютому 2025 року президент США Дональд Трамп висловився про готовність своєї країни взяти під контроль Сектор Газа та розвивати анклав.

Дональд Трамп запропонував перетворити Газу на курорт після переселення палестинців

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Brent
$63.53
Bitcoin
$101,849.60
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$34.67
Золото
$3,167.79
Ethereum
$2,541.05