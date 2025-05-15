Трамп запропонував перетворити сектор Газа на "зону свободи"

Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати хочуть перетворити сектор Газа на "вільну зону".

Передає УНН із посиланням на CNN.

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Під час візиту до Катару президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 15 травня, що Сполучені Штати хочуть взяти під контроль сектор Газа, спустошений 19 місяцями війни між Ізраїлем та палестинським бойовим формуванням ХАМАС, а далі - перетворити Газу на "зону свободи".

У мене є ідеї щодо Гази, які, на мою думку, дуже гарні, перетворити її на зону свободи, щоб Сполучені Штати долучилися та просто перетворили її на зону свободи - заявив Трамп.

"Нехай відбуваються якісь хороші речі, дайте людям домівки, де вони можуть бути в безпеці, а з ХАМАСом доведеться розібратися", додав Трамп.

Нагадаємо

У лютому 2025 року президент США Дональд Трамп висловився про готовність своєї країни взяти під контроль Сектор Газа та розвивати анклав.

Дональд Трамп запропонував перетворити Газу на курорт після переселення палестинців.