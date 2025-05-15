Трамп запропонував перетворити сектор Газа на "зону свободи"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США хочуть перетворити сектор Газа на "вільну зону". За словами Трампа, це дозволить створити безпечні домівки для людей після війни з ХАМАС.
Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що Сполучені Штати хочуть перетворити сектор Газа на "вільну зону".
Передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Під час візиту до Катару президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 15 травня, що Сполучені Штати хочуть взяти під контроль сектор Газа, спустошений 19 місяцями війни між Ізраїлем та палестинським бойовим формуванням ХАМАС, а далі - перетворити Газу на "зону свободи".
У мене є ідеї щодо Гази, які, на мою думку, дуже гарні, перетворити її на зону свободи, щоб Сполучені Штати долучилися та просто перетворили її на зону свободи
"Нехай відбуваються якісь хороші речі, дайте людям домівки, де вони можуть бути в безпеці, а з ХАМАСом доведеться розібратися", додав Трамп.
Нагадаємо
У лютому 2025 року президент США Дональд Трамп висловився про готовність своєї країни взяти під контроль Сектор Газа та розвивати анклав.
Дональд Трамп запропонував перетворити Газу на курорт після переселення палестинців.