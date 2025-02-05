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План Трампа щодо "Рив’єри Близького Сходу" в Газі викликав міжнародне засудження

План Трампа щодо "Рив’єри Близького Сходу" в Газі викликав міжнародне засудження

Київ • УНН

 • 31491 перегляди

Дональд Трамп запропонував передати Газу під контроль США та перетворити її на курортну зону після переселення місцевих жителів. План викликав жорстку критику міжнародної спільноти та ХАМАС.

Дональд Трамп запропонував передати Газу під контроль США та перетворити її на курорт після переселення палестинців. Це кардинально змінило традиційну політику Вашингтона щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту й спричинило жорстку критику. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Саудівська Аравія, Туреччина та Франція категорично відкинули цю ідею, заявивши, що вона може дестабілізувати регіон. росія, Китай, Велика Британія, Іспанія та Ірландія наголосили, що підтримують рішення про дві держави, яке залишається ключовим у міжнародній політиці.

Трамп представив план як можливість створити "мирний курорт" після 15 місяців ізраїльських бомбардувань, які, за даними палестинських джерел, забрали понад 47 000 життів. Його зять і ексрадник Джаред Кушнер раніше назвав Газу "цінною приморською власністю".

Китай засудив можливе примусове переселення палестинців, а Франція назвала це порушенням міжнародного права.

ХАМАС готовий відмовитися від влади в Газі: що відбувається за лаштунками?27.01.25, 15:12 • 25489 переглядiв

Тим часом ХАМАС відреагував різко. Представник угруповання Самі Абу Зухрі заявив, що план Трампа – "сміховинний" і може "спровокувати вибух у регіоні".

Як зазначає видання, залишається незрозумілим, чи Трамп дійсно має намір реалізувати свій суперечливий план, чи використовує його як радикальну тактику торгівлі. Він не навів жодних деталей під час представлення ініціативи на спільній пресконференції з ізраїльським прем’єром Біньяміном Нетаньягу у вівторок.

Примусове переселення

Пропозиція Трампа про остаточне виселення понад двох мільйонів палестинців із Гази викликала міжнародне засудження.

росія та низка країн наголосили, що врегулювання можливе лише через рішення про дві держави.

Amnesty International заявила, що таке переселення рівнозначне знищенню палестинського народу.

ООН підрахувала, що відновлення Гази після війни займе понад 20 років і коштуватиме до 1,2 мільярда доларів.

Контроль США над Газою суперечить давній міжнародній політиці, яка передбачає її як частину майбутньої палестинської держави.

Сенатор-демократ

Кріс Мерфі назвав ідею Трампа "божевільною" і попередив про можливу загибель тисяч американських військових. Саудівська Аравія категорично відкинула примусове переселення палестинців і заявила, що не встановлюватиме відносин з Ізраїлем без створення палестинської держави, суперечачи твердженням Трампа.

Палестинці бояться повторення "Накби" 1948 року, коли сотні тисяч були змушені покинути свої домівки.

Ми нікуди не підемо… Якщо Трамп хоче вирішити конфлікт, нехай переселить ізраїльтян - вони тут чужі, а не ми,

- заявив житель Гази Самір Абу Басіль.

Нагадаємо

Трамп висловився про готовність своєї країни взяти під контроль Сектор Газа та розвивати анклав. Він також не виключив можливості введення американських військ у регіон.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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