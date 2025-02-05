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План Трампа по "Ривьере Ближнего Востока" в Газе вызвал международное осуждение

Киев  •  УНН

 • 5995 просмотра

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Дональд Трамп предложил передать Газу под контроль США и превратить ее в курортную зону после переселения местных жителей. План вызвал жесткую критику международного сообщества и ХАМАС.

Дональд Трамп предложил передать Газу под контроль США и превратить ее в курорт после переселения палестинцев. Это кардинально изменило традиционную политику Вашингтона в отношении израильско-палестинского конфликта и вызвало жесткую критику. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Саудовская Аравия, Турция и Франция категорически отвергли эту идею, заявив, что она может дестабилизировать регион. россия, Китай, Великобритания, Испания и Ирландия отметили, что поддерживают решение о двух государствах, которое остается ключевым в международной политике.

Трамп представил план как возможность создать "мирный курорт" после 15 месяцев израильских бомбардировок, которые, по данным палестинских источников, унесли более 47 000 жизней. Его зять и экс-советник Джаред Кушнер ранее назвал Газу "ценной приморской собственностью".

Китай осудил возможное принудительное переселение палестинцев, а Франция назвала это нарушением международного права.

ХАМАС готов отказаться от власти в Газе: что происходит за кулисами?27.01.25, 15:12 • 25218 просмотров

Тем временем ХАМАС отреагировал резко. Представитель группировки Сами Абу Зухри заявил, что план Трампа - "смехотворный" и может "спровоцировать взрыв в регионе".

Как отмечает издание, остается неясным, действительно ли Трамп намерен реализовать свой противоречивый план или использует его как радикальную тактику торговли. Он не привел никаких деталей во время представления инициативы на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху во вторник.

Принудительное переселение

Предложение Трампа об окончательном выселении более двух миллионов палестинцев из Газы вызвало международное осуждение.

Россия и ряд стран отметили, что урегулирование возможно только через решение о двух государствах.

Amnesty International заявила, что такое переселение равнозначно уничтожению палестинского народа.

ООН подсчитала, что восстановление Газы после войны займет более 20 лет и будет стоить до 1,2 миллиарда долларов.

Контроль США над Газой противоречит давней международной политике, которая предусматривает ее как часть будущего палестинского государства.

Сенатор-демократ

Крис Мерфи назвал идею Трампа "безумной" и предупредил о возможной гибели тысяч американских военных. Саудовская Аравия категорически отвергла принудительное переселение палестинцев и заявила, что не будет устанавливать отношений с Израилем без создания палестинского государства, противореча утверждению Трампа.

Палестинцы боятся повторения "Накбы" 1948 года, когда сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Мы никуда не уйдем... Если Трамп хочет решить конфликт, пусть переселит израильтян - они здесь чужие, а не мы,

- заявил житель Газы Самир Абу Басиль.

Напомним

Трамп высказался о готовности своей страны взять под контроль Сектор Газа и развивать анклав. Он также не исключил возможности введения американских войск в регион.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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