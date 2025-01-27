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ХАМАС готов отказаться от власти в Газе: что происходит за кулисами?

Киев  •  УНН

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Высокопоставленный чиновник ХАМАСа Мусса Абу Марзук заявил о готовности принять «другую власть» в секторе Газа после войны. Террористическая группировка признает необходимость международной поддержки и участия Палестинской автономии.

Радикальный исламский ХАМАС готов принять "другую власть" в секторе Газа. Мусса Абу Марзук, высокопоставленный чиновник в политбюро ХАМАСа, заявил в интервью информационному агентству Саудовской Аравии, что террористическая группировка не обязательно стремится управлять Полосой Газы.

Передает УНН со ссылкой на Al Arabiya и DPA и ORF.

По словам высокопоставленного чиновника, радикальный исламский ХАМАС готов принять "другую власть" в секторе Газа. Мусса Абу Марзук информационному агентству Саудовской Аравии Al Arabiya, что террористическая группировка не обязательно стремится управлять сектором Газа после войны, которую она начала с Израилем 7 октября 2023 года.

ХАМАС осознает, что в будущем руководящий орган Полосы будет нуждаться как в региональной, так и международной поддержке, включая поддержку президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Дополнение

Израиль решительно выступает против дальнейшего господства ХАМАС над прибрежной полосой после окончания войны. Правительство страны объявило целью своих операций ликвидацию исламистской организации. В то же время израильское правительство пока не представило собственного плана относительно будущего сектора Газа.

Как напоминает ORF, когда похищенные из Израиля заложники были недавно освобождены в рамках соглашения о прекращении огня на выходных, исламисты демонстративно продемонстрировали свою силу: сотни вооруженных и вооруженных бойцов в масках разместились на площади в центре города Газа.

После сделки с Израилем исламисты заговорили о "победоносном сопротивлении".

Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС: что стоит за новым соглашением о прекращении огня18.01.25, 01:46 • 27057 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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