ХАМАС готовий відмовитися від влади в Газі: що відбувається за лаштунками?

Радикальний ісламський ХАМАС готовий прийняти "іншу владу" в секторі Газа. Мусса Абу Марзук, високопосадовець у політбюро ХАМАСу, заявив в інтерв'ю інформаційному агентству Саудівської Аравії, що терористичне угруповання не обов'язково прагне керувати Смугою Гази.

Передає УНН із посиланням на Al Arabiya та DPA та ORF.

За словами високопоставленого чиновника, радикальний ісламський ХАМАС готовий прийняти "іншу владу" в секторі Газа. Мусса Абу Марзук інформаційному агентству Саудівської Аравії Al Arabiya, що терористичне угруповання не обов’язково прагне керувати сектором Газа після війни, яку вона почала з Ізраїлем 7 жовтня 2023 року.

ХАМАС усвідомлює, що в майбутньому керівний орган Смуги потребуватиме як регіональної, так і міжнародної підтримки, включаючи підтримку президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса.

Доповнення

Ізраїль рішуче виступає проти подальшого панування ХАМАС над прибережною смугою після закінчення війни. Уряд країни оголосив метою своїх операцій ліквідацію ісламістської організації. Водночас ізраїльський уряд поки не представив власного плану щодо майбутнього сектора Газа.

Як нагадує ORF, коли викрадені з Ізраїлю заручники були нещодавно звільнені в рамках угоди про припинення вогню на вихідних, ісламісти демонстративно продемонстрували свою силу: сотні озброєних і озброєних бійців у масках розмістилися на площі в центрі міста Газа.

Після угоди з Ізраїлем ісламісти заговорили про "переможний опір".

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