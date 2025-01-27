ХАМАС готовий відмовитися від влади в Газі: що відбувається за лаштунками?

ukenru
09:48 • 58912 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 113104 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 111932 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 131704 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 162880 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214634 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 173109 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151127 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125024 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109808 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 133447 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 131281 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 132841 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 127052 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 109839 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 182547 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 181068 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 313001 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 340482 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 275130 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 36834 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 68950 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 69255 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 131281 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 102035 перегляди
Актуальне
ХАМАС готовий відмовитися від влади в Газі: що відбувається за лаштунками?

ХАМАС готовий відмовитися від влади в Газі: що відбувається за лаштунками?

Київ • УНН

 • 25489 перегляди

Високопосадовець ХАМАСу Мусса Абу Марзук заявив про готовність прийняти "іншу владу" в секторі Газа після війни. Терористичне угруповання визнає необхідність міжнародної підтримки та участі Палестинської автономії.

Радикальний ісламський ХАМАС готовий прийняти "іншу владу" в секторі Газа. Мусса Абу Марзук, високопосадовець у політбюро ХАМАСу, заявив в інтерв'ю інформаційному агентству Саудівської Аравії, що терористичне угруповання не обов'язково прагне керувати Смугою Гази.

Передає УНН із посиланням на Al Arabiya та DPA та ORF.

За словами високопоставленого чиновника, радикальний ісламський ХАМАС готовий прийняти "іншу владу" в секторі Газа. Мусса Абу Марзук інформаційному агентству Саудівської Аравії Al Arabiya, що терористичне угруповання не обов’язково прагне керувати сектором Газа після війни, яку вона почала з Ізраїлем 7 жовтня 2023 року.

ХАМАС усвідомлює, що в майбутньому керівний орган Смуги потребуватиме як регіональної, так і міжнародної підтримки, включаючи підтримку президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса.

Доповнення

Ізраїль рішуче виступає проти подальшого панування ХАМАС над прибережною смугою після закінчення війни. Уряд країни оголосив метою своїх операцій ліквідацію ісламістської організації. Водночас ізраїльський уряд поки не представив власного плану щодо майбутнього сектора Газа.

Як нагадує ORF, коли викрадені з Ізраїлю заручники були нещодавно звільнені в рамках угоди про припинення вогню на вихідних, ісламісти демонстративно продемонстрували свою силу: сотні озброєних і озброєних бійців у масках розмістилися на площі в центрі міста Газа.

Після угоди з Ізраїлем ісламісти заговорили про "переможний опір".

Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: що стоїть за новою угодою про припинення вогню18.01.25, 01:46 • 27208 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
izrailІзраїль
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
sektor-hazaСектор Газа

Звернутися з питань розміщення реклами