рф запустила по Украине 310 дронов, четверть - реактивные: сколько уничтожили

россия в ночь на 4 ноября атаковала Украину 310 дронами. 272 из них были сбиты или подавлены, в том числе 79% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Откуда и чем атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 ноября (с 18:00 3 ноября) противник атаковал 310 ударными БпЛА типа Shahed (81 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Сколько уничтожили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 272 вражеских БпЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), "Гербера", дроны других типов, более 20 ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) на 15 локациях.

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