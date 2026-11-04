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рф запустила по Україні 310 дронів, чверть реактивні - скільки знищили

Київ • УНН

 • 2110 перегляди

Уночі рф запустила по Україні 310 дронів, зокрема 81 реактивний. ППО збила або придушила 272 безпілотники, понад 20 залишалися в повітрі.

рф запустила по Україні 310 дронів, чверть реактивні - скільки знищили

росія у ніч на 4 листопада вдарила по Україні 310 дронами. 272 з них збито або придушено, у тому числі 79% з реактивних. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Звідки і чим атакувала рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 04 листопада (з 18:00 03 листопада) противник атакував 310 ударними БпЛА типу Shahed (81 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Скільки знищили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 272 ворожі БпЛА типу Shahed (64 із них - реактивні), Гербера, дрони інших типів, понад 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 15 локаціях.

рф знову втрачає рекордно високу кількість військових протягом доби на фронті, Генштаб опублікував цифри04.11.26, 07:33 • 2348 переглядiв

Юлія Шрамко

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