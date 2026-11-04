Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе

$45.530.1851.050.37
ukenru
03:16 • 1850 просмотра
Швеция представила новые беспилотные катера CB90 CX с ракетами и ПВО, предыдущие версии которых уже использует УкраинаPhoto
02:37 • 5566 просмотра
Украина, Молдова и Румыния провели совместную операцию против трансграничной преступности
01:55 • 7626 просмотра
Стало известно, кто из украинской делегации встретится с Меланией Трамп и российскими представителями
01:16 • 7564 просмотра
США разработали план новых ударов по Ирану после предупреждения Израиля о возможном применении химического оружия
00:15 • 9698 просмотра
США готовят для Украины более 1000 новых крылатых ракет ERAM с дальностью более 460 км
23:17 • 10090 просмотра
Россия считает мирную и объединённую Европу своим врагом и готовится к противостоянию — ЗеленскийVideo
22:16 • 11786 просмотра
Кремль планирует усилить удары по Украине после выборов в США, несмотря на предстоящие переговоры, — Bloomberg
22:01 • 10615 просмотра
Безумный камбэк МЮ, 6 голов ПСЖ и уверенная победа «Барселоны» в Лиге чемпионов: результаты матчей 3 ноября
21:43 • 10432 просмотра
Под Самарой вторые сутки горит одно из крупнейших нефтехранилищ рф в Европе после атаки украинских дронов
3 ноября, 20:45 • 11365 просмотра
В Житомире после атак рф масштабные отключения света, ряд домов остался без воды и тепла
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 25609 просмотра
Уже шесть стран отказались играть с Россией на ЧМ-2027 по хоккею, в Украине отреагировали3 ноября, 17:47 • 15533 просмотра
Гонкуровскую премию получил роман об убийстве парижской натурщицы в 1949 году3 ноября, 18:21 • 10938 просмотра
Трамп назвал Гренландию "величайшим подарком" для США от Европы22:05 • 4240 просмотра
Демократы опережают республиканцев на выборах в Конгресс США: первые предварительные результатыPhoto01:27 • 5892 просмотра
публикации
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 25699 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
3 ноября, 14:07 • 32197 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
3 ноября, 11:27 • 46830 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 67613 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 75695 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Биньямин Нетаньяху
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе 03:08 • 492 просмотра
Крис Рок признался, как зависимость от порнографии и измены разрушили его 20-летний брак03:05 • 348 просмотра
Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от ГолливудаPhoto02:05 • 1250 просмотра
Канада запретила хоккеистам из России и Беларуси участвовать в молодёжном чемпионате мира01:31 • 2170 просмотра
Белый дом подготовил тезисы на случай неудачи республиканцев на выборах в Конгресс США01:05 • 2240 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Фильм
The New York Times
Отопление
Хранитель

Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе

Киев • УНН

 • 492 просмотра

По предварительным результатам выборов конгрессвумен Виктория Спартц проигрывает гонку. Окончательный подсчёт голосов ещё продолжается.

Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, поддерживающая президента Дональда Трампа, по предварительным результатам выборов уступает в борьбе за переизбрание в Палату представителей США, пишет УНН.

Подробности

Спартц представляет Республиканскую партию и баллотируется на очередной срок в Конгрессе. Вместе с тем окончательные результаты голосования еще не объявлены, поэтому ее поражение пока не подтверждено.

Конгрессвумен ранее неоднократно критиковала подходы к предоставлению американской помощи Украине. В частности, она призывала усилить контроль за использованием средств, которые Вашингтон выделяет Киеву, и выступала против дополнительного финансирования.

Что известно о Виктории Спартц

Виктория Спартц родилась в Украине, а впоследствии переехала в США. В 2020 году она впервые получила место в Палате представителей от штата Индиана, став первой уроженкой Украины, избранной в американский Конгресс.

Несмотря на украинское происхождение, политик неоднократно выступала против отдельных пакетов помощи Украине и поддерживала требования республиканцев о более жестком контроле за американскими расходами.

Подсчет голосов на промежуточных выборах в Конгресс США продолжается.

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями09.04.25, 12:25 • 41591 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости МираУНН Lite
Выборы в США
Виктория Спартц
Палата представителей Соединенных Штатов Америки
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Дональд Трамп
Индиана
Украина
Киев