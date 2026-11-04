Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, поддерживающая президента Дональда Трампа, по предварительным результатам выборов уступает в борьбе за переизбрание в Палату представителей США, пишет УНН.

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Спартц представляет Республиканскую партию и баллотируется на очередной срок в Конгрессе. Вместе с тем окончательные результаты голосования еще не объявлены, поэтому ее поражение пока не подтверждено.

Конгрессвумен ранее неоднократно критиковала подходы к предоставлению американской помощи Украине. В частности, она призывала усилить контроль за использованием средств, которые Вашингтон выделяет Киеву, и выступала против дополнительного финансирования.

Что известно о Виктории Спартц

Виктория Спартц родилась в Украине, а впоследствии переехала в США. В 2020 году она впервые получила место в Палате представителей от штата Индиана, став первой уроженкой Украины, избранной в американский Конгресс.

Несмотря на украинское происхождение, политик неоднократно выступала против отдельных пакетов помощи Украине и поддерживала требования республиканцев о более жестком контроле за американскими расходами.

Подсчет голосов на промежуточных выборах в Конгресс США продолжается.

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями