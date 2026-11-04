Конгрессвумен Виктория Спартц, которая критиковала помощь Украине, хотя сама имеет украинское происхождение, теряет место в Конгрессе
Киев • УНН
По предварительным результатам выборов конгрессвумен Виктория Спартц проигрывает гонку. Окончательный подсчёт голосов ещё продолжается.
Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, поддерживающая президента Дональда Трампа, по предварительным результатам выборов уступает в борьбе за переизбрание в Палату представителей США, пишет УНН.
Подробности
Спартц представляет Республиканскую партию и баллотируется на очередной срок в Конгрессе. Вместе с тем окончательные результаты голосования еще не объявлены, поэтому ее поражение пока не подтверждено.
Конгрессвумен ранее неоднократно критиковала подходы к предоставлению американской помощи Украине. В частности, она призывала усилить контроль за использованием средств, которые Вашингтон выделяет Киеву, и выступала против дополнительного финансирования.
Что известно о Виктории Спартц
Виктория Спартц родилась в Украине, а впоследствии переехала в США. В 2020 году она впервые получила место в Палате представителей от штата Индиана, став первой уроженкой Украины, избранной в американский Конгресс.
Несмотря на украинское происхождение, политик неоднократно выступала против отдельных пакетов помощи Украине и поддерживала требования республиканцев о более жестком контроле за американскими расходами.
Подсчет голосов на промежуточных выборах в Конгресс США продолжается.
Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями09.04.25, 12:25 • 41591 просмотр