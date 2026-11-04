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Конгресвумен Вікторія Спартц, яка критикувала допомогу Україні, хоча сама має українське походження, втрачає місце в Конгресі

Київ • УНН

 • 732 перегляди

За попередніми результатами виборів конгресвумен Вікторія Спартц програє перегони. Остаточний підрахунок голосів ще триває.

Конгресвумен Вікторія Спартц, яка критикувала допомогу Україні, хоча сама має українське походження, втрачає місце в Конгресі

Американська конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, яка підтримує президента Дональда Трампа, за попередніми результатами виборів поступається у боротьбі за переобрання до Палати представників США, пише УНН.

Деталі

Спартц представляє Республіканську партію та балотується на черговий термін у Конгресі. Водночас остаточні результати голосування ще не оголошені, тому її поразка наразі не підтверджена.

Конгресвумен раніше неодноразово критикувала підходи до надання американської допомоги Україні. Зокрема, вона закликала посилити контроль за використанням коштів, які Вашингтон виділяє Києву, та виступала проти додаткового фінансування.

Що відомо про Вікторію Спартц

Вікторія Спартц народилася в Україні, а згодом переїхала до США. У 2020 році вона вперше здобула місце в Палаті представників від штату Індіана, ставши першою уродженкою України, обраною до американського Конгресу.

Попри українське походження, політикиня неодноразово виступала проти окремих пакетів допомоги Україні та підтримувала вимоги республіканців щодо жорсткішого контролю за американськими витратами.

Підрахунок голосів на проміжних виборах до Конгресу США триває.

Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц спробувала виправдатися за свої слова про поступки територіями09.04.25, 12:25 • 41610 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвітУНН Lite
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Вікторія Спартц
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