Трамп предложил превратить сектор Газа в "зону свободы"
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США хотят превратить сектор Газа в "свободную зону". По словам Трампа, это позволит создать безопасные дома для людей после войны с ХАМАС.
Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты хотят превратить сектор Газа в "свободную зону".
Передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Во время визита в Катар президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 15 мая, что Соединенные Штаты хотят взять под контроль сектор Газа, опустошенный 19 месяцами войны между Израилем и палестинским боевым формированием ХАМАС, а далее - превратить Газу в "зону свободы".
У меня есть идеи относительно Газы, которые, по моему мнению, очень хороши, превратить ее в зону свободы, чтобы Соединенные Штаты присоединились и просто превратили ее в зону свободы
"Пусть происходят какие-то хорошие вещи, дайте людям дома, где они могут быть в безопасности, а с ХАМАСом придется разобраться", добавил Трамп.
Напомним
В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп высказался о готовности своей страны взять под контроль Сектор Газа и развивать анклав.
Дональд Трамп предложил превратить Газу в курорт после переселения палестинцев.