Трамп предложил превратить сектор Газа в "зону свободы"

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что Соединенные Штаты хотят превратить сектор Газа в "свободную зону".

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Во время визита в Катар президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 15 мая, что Соединенные Штаты хотят взять под контроль сектор Газа, опустошенный 19 месяцами войны между Израилем и палестинским боевым формированием ХАМАС, а далее - превратить Газу в "зону свободы".

У меня есть идеи относительно Газы, которые, по моему мнению, очень хороши, превратить ее в зону свободы, чтобы Соединенные Штаты присоединились и просто превратили ее в зону свободы