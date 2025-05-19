Країни Європи закликають Ізраїль відновити повний доступ гуманітарної допомоги в сектор Газа

Європейські держави, які є донорами гуманітарної допомоги цивільному населенню в секторі Газа, закликали Ізраїль дозволити повне відновлення допомоги в анклав негайно та дозволити ООН і гуманітарним організаціям працювати незалежно та неупереджено. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій Міністерством закордонних справ Фінляндії, повідомляє УНН.

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У документі зазначається, що ООН та "наші гуманітарні партнери" не можуть підтримати запропоновану Ізраїлем нову модель надання гуманітарної допомоги місцевому населенню.

Гуманітарна допомога ніколи не повинна бути політизованою, а палестинська територія не повинна бути скорочена або піддана будь-яким демографічним змінам – йдеться у заяві.

Додамо, що документ, крім Фінляндії, підписали глави МЗС Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Словенії, Іспанії, Швеції та Великої Британії, а також голова європейської дипломатії.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив негайне відновлення постачання гуманітарної допомоги в сектор Газа. В офісі Нетаньяху стверджується що це робиться "за рекомендацією Армії оборони Ізраїлю та через оперативну потребу уможливити розширення інтенсивних боїв для перемоги над ХАМАС".

Нетаньягу запевнив, що Ізраїль контролюватиме весь сектор Газа і не дасть ХАМАС розграбувати продовольчу допомогу