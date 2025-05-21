Израильские военные открыли огонь вблизи лагеря для беженцев, где находились дипломаты из 32 стран - Reuters

Израильские военные открыли огонь вблизи лагеря для беженцев, где находились дипломаты из 32 стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В то же время в Армии обороны Израиля заявили, что действовали согласно регламенту.

Дипломатические источники сообщили, что европейские дипломаты были частью делегации в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Военные заявили, что "делегация отклонилась от утвержденного маршрута и вошла в территорию, где ей не разрешено находиться", и что солдаты сделали "предупредительный выстрел, чтобы отдалить их"

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате инцидента, по словам израильских военных, нет.

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Тем временем верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас сказала, что слышала об инциденте, который произошел во время визита дипломатов, организованного Палестинской властью.

Мы однозначно призываем Израиль расследовать этот инцидент, а также привлечь к ответственности ответственных за это и любые угрозы жизни дипломатов