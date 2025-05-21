Израильские военные открыли огонь вблизи лагеря для беженцев, где находились дипломаты из 32 стран - Reuters
Киев • УНН
Израильские военные стреляли возле лагеря беженцев, где находились дипломаты из 32 стран. Армия обороны Израиля заявила, что делегация отклонилась от маршрута.
Израильские военные открыли огонь вблизи лагеря для беженцев, где находились дипломаты из 32 стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В то же время в Армии обороны Израиля заявили, что действовали согласно регламенту.
Дипломатические источники сообщили, что европейские дипломаты были частью делегации в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Военные заявили, что "делегация отклонилась от утвержденного маршрута и вошла в территорию, где ей не разрешено находиться", и что солдаты сделали "предупредительный выстрел, чтобы отдалить их"
Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате инцидента, по словам израильских военных, нет.
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Тем временем верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас сказала, что слышала об инциденте, который произошел во время визита дипломатов, организованного Палестинской властью.
Мы однозначно призываем Израиль расследовать этот инцидент, а также привлечь к ответственности ответственных за это и любые угрозы жизни дипломатов
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Палестинской автономии сообщили, что "делегация осуществляла официальную миссию для наблюдения и оценки гуманитарной ситуации и документирования продолжающихся нарушений", совершенных Израилем. Там назвали действия израильских военных нарушением международного права.
Контекст
На днях лидеры Великобритании, Канады и Франции пригрозили санкциями против Израиля, если тот не прекратит возобновление военного наступления в Газе и не отменит ограничения на предоставление гуманитарной помощи.
Европейские страны-доноры гуманитарной помощи призвали Израиль немедленно возобновить поставки помощи в Газу. Они требуют разрешить гуманитарным организациям работать независимо.
17 мая Армия обороны Израиля заявила о начале первого этапа масштабной операции в секторе Газа под названием "Колесница Гедеона". В частности, речь идет о взятии под контроль "стратегических районов" анклава.
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