Британия приостановила торговые переговоры с Израилем из-за событий в секторе Газа

Великобритания приостановила переговоры по соглашению о свободной торговле с Израилем из-за его операции в Секторе Газа, присоединившись к международным усилиям по усилению давления на премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Правительство премьер-министра Британии Кира Стармера заявило, что планирует приостановить переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Израилем, а также ввести санкции против нескольких лиц и организаций, которые, по его словам, причастны к насилию против палестинцев на Западном берегу. Также правительство сообщило, что вызвало посла Израиля Ципи Хотовелли, чтобы выразить протест против расширения военных операций в Газе.

Хотя министр иностранных дел Дэвид Лэмми подтвердил поддержку права Израиля на самооборону после терактов ХАМАСа 7 октября, он назвал последние действия Израиля "морально неоправданными" в своем выступлении в Палате общин во вторник.

Это полностью непропорционально, абсолютно и абсолютно контрпродуктивно - заявил Лэмми в парламенте.

Эти действия стали частью растущего международного давления на Израиль, поскольку его дальнейшее вторжение в Газу грозит ухудшить гуманитарный кризис, вызванный предыдущей блокадой гуманитарной помощи. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отдельно заявил в интервью Bloomberg News, что Европейский Союз должен использовать свои экономические связи для давления на Израиль.

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В самой Великобритании Стармер долго пытался смягчить свою критику Израиля после того, как возглавил кампанию против антисемитизма в Лейбористской партии. Призывы к более решительным действиям со стороны правящей партии усилились в последние недели, когда Нетаньяху усилил ограничения гуманитарной помощи и расширил удары.

Министерство иностранных дел Израиля в своем заявлении сообщило, что торговые переговоры с Великобританией и так не продвигались вперед, и назвало британские санкции "странными" и "необоснованными".

Внешнее давление не заставит Израиль изменить свой курс в борьбе за существование и безопасность против врагов, которые стремятся его уничтожить - говорится в заявлении.

Дополнение

Общий объем торговли между Великобританией и Израилем в прошлом году составил 5,76 миллиарда фунтов стерлингов (7,7 миллиарда долларов США), по данным Британского национального статистического управления. Великобритания была восьмым по величине рынком сбыта для Израиля: она закупила товаров (без учета бриллиантов) на 1,3 миллиарда долларов, по информации Центрального бюро статистики Израиля.

Великобритания и Израиль действуют на основе торгового соглашения, заключенного после Brexit, которое вступило в силу в январе 2021 года. В соответствии с этим соглашением, большинство промышленных товаров освобождены от пошлин как при экспорте, так и при импорте. Исключения касаются преимущественно пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции.

Правительство Стармера после прихода к власти в июле определило Израиль как одну из шести стран, с которыми Великобритания стремится заключить более широкие соглашения о свободной торговле.

Напомним

Лидеры Великобритании, Канады и Франции пригрозили санкциями против Израиля, если тот не прекратит возобновление военного наступления в Газе и не отменит ограничения на предоставление гуманитарной помощи.

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