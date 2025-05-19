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Вице-президент США Вэнс отказался от визита в Израиль из-за новой израильской операции в Газе - Axios

Киев • УНН

 • 658 просмотра

Джей Ди Венс отменил визит, чтобы избежать впечатления одобрения операции Израиля в Газе. США настаивают на прекращении огня и соглашении о заложниках, но Нетаньяху не проявляет гибкости.

Вице-президент США Вэнс отказался от визита в Израиль из-за новой израильской операции в Газе - Axios

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривал возможность поездки в Израиль во вторник, но отказался от нее из-за расширения военной операции Израиля в секторе Газа, со ссылкой на официальное лицо США сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Американский чиновник сказал, что Венс принял решение, "потому что не хотел, чтобы его поездка показала, что администрация Трампа одобрила решение Израиля начать масштабную операцию в то время, когда США настаивают на прекращении огня и соглашении о заложниках".

Как отмечает издание, речь не идет о публичном давлении на Израиль. Вэнс официально сослался на "логистические" причины отказа от визита.

Но его решение проливает свет на то, как США относятся к израильской политике в секторе Газа, указывает Axios.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как пишет издание, "отказался подписывать какое-либо соглашение, которое положит конец войне, и не проявил гибкости в переговорах, несмотря на срочные усилия спецпредставителя США Стива Уиткоффа заключить соглашение и предотвратить израильскую операцию".

Армия обороны Израиля в пятницу, 16 мая, начала мобилизацию войск для операции "Колесница Гедеона". В воскресенье Армия обороны Израиля объявила, что наземная операция проводится в нескольких районах сектора Газы.

Как пишет издание, в субботу администрация Трампа сообщила израильскому правительству, что Вэнс рассматривает возможность остановки в Израиле после посещения инаугурации Папы, о чем сообщили израильские официальные лица.

Израиль начал новую наземную операцию в Газе: что известно18.05.25, 21:14 • 4366 просмотров

В воскресенье, как отмечается, состоялись дополнительные обсуждения между официальными лицами США и Израиля по подготовке визита Вэнса. Вскоре в израильской прессе появились сообщения, что Вэнс может прибыть во вторник.

Несколько часов спустя представитель Белого дома опроверг эти сообщения в заявлении для журналистов, путешествующих с вице-президентом США. "В то время как Секретная служба занималась планированием на случай непредвиденных обстоятельств для добавления нескольких потенциальных стран, ни по каким дополнительным визитам не было решений, а логистические ограничения не позволили продолжить его путешествие за пределы Рима. Он вернется в Вашингтон в понедельник", - указал представитель.

Американский чиновник, осведомленный о том, что на самом деле произошло в течение нескольких часов, сказал Axios, что логистика не является проблемой.

"Пока Вэнс размышлял, было высказано опасение, что поездка в Израиль в это время будет воспринята Израилем и странами региона как валидация для расширенной операции Израиля", - пишет издание.

В этот момент, как отмечается, Вэнс решил не ехать.

Сообщается, что администрация Трампа пытается заключить соглашение, чтобы остановить операцию, освободить больше заложников и сделать возможной помощь, чтобы предотвратить голод и более глубокую гуманитарную катастрофу.

Под давлением администрации Трампа и европейских союзников Кабинет безопасности Израиля, как указано, в воскресенье принял решение немедленно возобновить передачу помощи в Газу существующими каналами до тех пор, пока не заработает новый гуманитарный механизм.

На прошлой неделе Уиткофф передал Израилю и ХАМАС обновленное предложение по соглашению о заложниках и прекращению огня в Газе и настаивает на том, чтобы стороны приняли его, сообщила Axios в воскресенье.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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