Віцепрезидент США Венс відмовився від візиту до Ізраїлю через нову ізраїльську операцію в Газі - Axios

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розглядав можливість поїздки до Ізраїлю у вівторок, але відмовився від неї через розширення військової операції Ізраїлю в секторі Газа, з посиланням на офіційну особу США повідомляє Axios, пише УНН.

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Американський чиновник сказав, що Венс ухвалив рішення, "тому що не хотів, щоб його поїздка показала, що адміністрація Трампа схвалила рішення Ізраїлю розпочати масштабну операцію в той час, коли США наполягають на припиненні вогню та угоді про заручників".

Як зауважує видання, не йдеться про публічний тиск на Ізраїль. Венс офіційно послався на "логістичні" причини відмови від візиту.

Але його рішення проливає світло на те, як США ставляться до ізраїльської політики в секторі Газа, вказує Axios.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, як пише видання, "відмовився підписувати будь-яку угоду, яка покладе край війні, і не виявив гнучкості в переговорах, попри термінові зусилля спецпредставника США Стіва Віткоффа укласти угоду та запобігти ізраїльській операції".

Армія оборони Ізраїлю у п'ятницю, 16 травня, розпочала мобілізацію військ для операції "Колісниця Гедеона". У неділю Армія оборони Ізраїлю оголосила, що наземна операція проводиться у кількох районах сектору Гази.

Як пише видання, у суботу адміністрація Трампа повідомила ізраїльський уряд, що Венс розглядає можливість зупинки в Ізраїлі після відвідин інавгурації Папи, про що повідомили ізраїльські офіційні особи.

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У неділю, як зазначається, відбулися додаткові обговорення між офіційними особами США та Ізраїлю щодо підготовки візиту Венса. Невдовзі в ізраїльській пресі з'явилися повідомлення, що Венс може прибути у вівторок.

Кілька годин потому представник Білого дому спростував ці повідомлення у заяві для журналістів, які подорожують із віцепрезидентом США. "У той час як Секретна служба займалася плануванням на випадок непередбачених обставин для додавання кількох потенційних країн, щодо жодних додаткових візитів не було рішень, а логістичні обмеження не дозволили продовжити його подорож за межі Рима. Він повернеться до Вашингтона у понеділок", - вказав представник.

Американський чиновник, обізнаний про те, що насправді сталося протягом кількох годин, сказав Axios, що логістика не є проблемою.

"Поки Венс міркував, було висловлено побоювання, що поїздка до Ізраїлю в цей час буде сприйнята Ізраїлем та країнами регіону як валідація для розширеної операції Ізраїлю", - пише видання.

У цей момент, як зазначається, Венс вирішив не їхати.

Повідомляється, що адміністрація Трампа намагається укласти угоду, щоб зупинити операцію, звільнити більше заручників та уможливити допомогу, щоб запобігти голоду та глибшій гуманітарній катастрофі.

Під тиском адміністрації Трампа та європейських союзників Кабінет безпеки Ізраїлю, як вказано, у неділю ухвалив рішення негайно відновити передачу допомоги до Гази існуючими каналами доти, доки не запрацює новий гуманітарний механізм.

Минулого тижня Віткофф передав Ізраїлю та ХАМАС оновлену пропозицію щодо угоди про заручників та припинення вогню в Газі та наполягає на тому, щоб сторони прийняли її, повідомила Axios у неділю.