Віцепрезидент США Венс відмовився від візиту до Ізраїлю через нову ізраїльську операцію в Газі - Axios

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків
Ексклюзив
09:06 • 14070 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

09:01 • 74830 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
08:32 • 29013 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
08:30 • 30523 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
07:57 • 28044 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
06:58 • 21011 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Ексклюзив
19 травня, 05:46 • 49981 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

18 травня, 16:47 • 34370 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

18 травня, 14:58 • 73673 перегляди

Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу

18 травня, 13:32 • 72563 перегляди

Зеленського провів зустріч з віцепрезидентом США Венсом: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.5м/с
46%
745мм
Популярнi новини

Проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії: підраховано 100% голосів

19 травня, 02:36 • 41645 перегляди

ЗСУ показали знищення двох російських танків на Торецькому напрямку: деталі операції

19 травня, 02:58 • 31871 перегляди

Макрон і Мелоні посварилися через Україну, Мерц намагається залагодити суперечку - FT

19 травня, 03:27 • 40521 перегляди

В Україну повертається тепло: синоптик обіцяє підвищення температури

09:50 • 3910 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

10:11 • 20948 перегляди
Публікації

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

09:01 • 74839 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 49984 перегляди

Швейцарська гвардія, Перстень рибалки і меса латиною: якою буде інавгурація Папи Лева XIV

17 травня, 13:35 • 226500 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 439293 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 364019 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

10:11 • 20982 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 98176 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 185314 перегляди

Мексика вимагає компенсацію від MrBeast за використання пірамід майя для реклами

17 травня, 09:29 • 87849 перегляди

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 88875 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Віцепрезидент США Венс відмовився від візиту до Ізраїлю через нову ізраїльську операцію в Газі - Axios

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

Джей Ді Венс скасував візит, щоб уникнути враження схвалення операції Ізраїлю в Газі. США наполягають на припиненні вогню та угоді про заручників, але Нетаньягу не виявляє гнучкості, пише видання.

Віцепрезидент США Венс відмовився від візиту до Ізраїлю через нову ізраїльську операцію в Газі - Axios

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розглядав можливість поїздки до Ізраїлю у вівторок, але відмовився від неї через розширення військової операції Ізраїлю в секторі Газа, з посиланням на офіційну особу США повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Американський чиновник сказав, що Венс ухвалив рішення, "тому що не хотів, щоб його поїздка показала, що адміністрація Трампа схвалила рішення Ізраїлю розпочати масштабну операцію в той час, коли США наполягають на припиненні вогню та угоді про заручників".

Як зауважує видання, не йдеться про публічний тиск на Ізраїль. Венс офіційно послався на "логістичні" причини відмови від візиту.

Але його рішення проливає світло на те, як США ставляться до ізраїльської політики в секторі Газа, вказує Axios.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, як пише видання, "відмовився підписувати будь-яку угоду, яка покладе край війні, і не виявив гнучкості в переговорах, попри термінові зусилля спецпредставника США Стіва Віткоффа укласти угоду та запобігти ізраїльській операції".

Армія оборони Ізраїлю у п'ятницю, 16 травня, розпочала мобілізацію військ для операції "Колісниця Гедеона". У неділю Армія оборони Ізраїлю оголосила, що наземна операція проводиться у кількох районах сектору Гази.

Як пише видання, у суботу адміністрація Трампа повідомила ізраїльський уряд, що Венс розглядає можливість зупинки в Ізраїлі після відвідин інавгурації Папи, про що повідомили ізраїльські офіційні особи.

Ізраїль розпочав нову наземну операцію у Газі: що відомо18.05.25, 21:14 • 4378 переглядiв

У неділю, як зазначається, відбулися додаткові обговорення між офіційними особами США та Ізраїлю щодо підготовки візиту Венса. Невдовзі в ізраїльській пресі з'явилися повідомлення, що Венс може прибути у вівторок.

Кілька годин потому представник Білого дому спростував ці повідомлення у заяві для журналістів, які подорожують із віцепрезидентом США. "У той час як Секретна служба займалася плануванням на випадок непередбачених обставин для додавання кількох потенційних країн, щодо жодних додаткових візитів не було рішень, а логістичні обмеження не дозволили продовжити його подорож за межі Рима. Він повернеться до Вашингтона у понеділок", - вказав представник.

Американський чиновник, обізнаний про те, що насправді сталося протягом кількох годин, сказав Axios, що логістика не є проблемою.

"Поки Венс міркував, було висловлено побоювання, що поїздка до Ізраїлю в цей час буде сприйнята Ізраїлем та країнами регіону як валідація для розширеної операції Ізраїлю", - пише видання.

У цей момент, як зазначається, Венс вирішив не їхати.

Повідомляється, що адміністрація Трампа намагається укласти угоду, щоб зупинити операцію, звільнити більше заручників та уможливити допомогу, щоб запобігти голоду та глибшій гуманітарній катастрофі.

Під тиском адміністрації Трампа та європейських союзників Кабінет безпеки Ізраїлю, як вказано, у неділю ухвалив рішення негайно відновити передачу допомоги до Гази існуючими каналами доти, доки не запрацює новий гуманітарний механізм.

Минулого тижня Віткофф передав Ізраїлю та ХАМАС оновлену пропозицію щодо угоди про заручників та припинення вогню в Газі та наполягає на тому, щоб сторони прийняли її, повідомила Axios у неділю.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Стів Віткофф
Ізраїль
Джей Ді Венс
Білий дім
Біньямін Нетаньяху
Сполучені Штати
Сектор Газа
Brent
$64.55
Bitcoin
$102,989.40
S&P 500
$5,949.56
Tesla
$347.66
Газ TTF
$34.98
Золото
$3,246.81
Ethereum
$2,417.56