Британія призупинила торгові переговори з Ізраїлем через події в секторі Гази

Велика Британія призупинила переговори щодо угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем через його операцію у Секторі Газа, приєднавшись до міжнародних зусиль із посилення тиску на прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Уряд прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера заявив, що планує призупинити переговори про укладення угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем, а також запровадити санкції проти кількох осіб і організацій, які, за його словами, причетні до насильства проти палестинців на Західному березі. Також уряд повідомив, що викликав посла Ізраїлю Ціпі Хотовелі, аби висловити протест проти розширення військових операцій у Газі.

Хоча міністр закордонних справ Девід Леммі підтвердив підтримку права Ізраїлю на самооборону після терактів ХАМАСу 7 жовтня, він назвав останні дії Ізраїлю "морально невиправданими" у своєму виступі в Палаті громад у вівторок.

Це повністю непропорційно, абсолютно й абсолютно контрпродуктивно - заявив Леммі в парламенті.

Ці дії стали частиною зростаючого міжнародного тиску на Ізраїль, оскільки його подальше вторгнення в Газу загрожує погіршити гуманітарну кризу, спричинену попередньою блокадою гуманітарної допомоги. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес окремо заявив в інтерв’ю Bloomberg News, що Європейський Союз повинен використати свої економічні зв’язки для тиску на Ізраїль.

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У самій Великій Британії Стармер довго намагався пом’якшити свою критику Ізраїлю після того, як очолив кампанію проти антисемітизму в Лейбористській партії. Заклики до більш рішучих дій з боку правлячої партії посилилися в останні тижні, коли Нетаньягу посилив обмеження гуманітарної допомоги та розширив удари.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю у своїй заяві повідомило, що торговельні переговори з Великою Британією й так не просувалися вперед, і назвало британські санкції "дивними" та "необґрунтованими".

Зовнішній тиск не змусить Ізраїль змінити свій курс у боротьбі за існування та безпеку проти ворогів, які прагнуть його знищити - йдеться в заяві.

Доповнення

Загальний обсяг торгівлі між Великою Британією та Ізраїлем минулого року становив 5,76 мільярда фунтів стерлінгів (7,7 мільярда доларів США), за даними Британського національного статистичного управління. Велика Британія була восьмим за величиною ринком збуту для Ізраїлю: вона закупила товарів (без урахування діамантів) на 1,3 мільярда доларів, за інформацією Центрального бюро статистики Ізраїлю.

Велика Британія та Ізраїль діють на основі торговельної угоди, укладеної після Brexit, яка набула чинності в січні 2021 року. Відповідно до цієї угоди, більшість промислових товарів звільнені від мит як при експорті, так і при імпорті. Винятки стосуються переважно харчових продуктів і сільськогосподарської продукції.

Уряд Стармера після приходу до влади в липні визначив Ізраїль як одну з шести країн, з якими Велика Британія прагне укласти ширші угоди про вільну торгівлю.

Нагадаємо

Лідери Великої Британії, Канади та Франції пригрозили санкціями проти Ізраїлю, якщо той не припинить відновлення військового наступу в Газі та не скасує обмеження на надання гуманітарної допомоги.

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