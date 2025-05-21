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Папа Лев XIV призвал Израиль пропустить гуманитарную помощь в сектор Газа - Reuters

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Папа Римский Лев XIV призвал Израиль разрешить въезд гуманитарной помощи в Газу, назвав ситуацию там тревожной. Он также подтвердил готовность Ватикана провести переговоры по Украине.

Папа Лев XIV призвал Израиль пропустить гуманитарную помощь в сектор Газа - Reuters

Папа Римский Лев XIV в среду обратился к Израилю с просьбой разрешить въезд гуманитарной помощи в Газу. Также он назвал ситуацию в палестинском анклаве "еще более тревожной и печальной", передает УНН со ссылкой на Reuters.

Я повторяю свой пылкий призыв разрешить въезд справедливой гуманитарной помощи и положить конец военным действиям, разрушительную цену которых платят дети, старики и больные 

– сказал Папа во время своей первой еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра.

Призыв прозвучал в конце аудиенции папы, когда Папа добавил несколько слов к своему заранее подготовленному тексту. При этом понтифик, который, по словам президента США Дональда Трампа, выразил заинтересованность в проведении мирных переговоров между россией и Украиной, не упомянул об этом конфликте.

Также в своем первом воскресном послании 11 мая новый Папа Римский призвал к немедленному прекращению огня в Газе и освобождению всех израильских заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

Дополнение

Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность провести в Ватикане следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине. 

Великобритания приостанавливает торговые переговоры с Израилем и вводит санкции. Это реакция на действия Израиля в секторе Газы, которые усугубляют гуманитарный кризис.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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