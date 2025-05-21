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The Guardian

Папа Лев XIV закликав Ізраїль пропустити гуманітарну допомогу до сектору Гази - Reuters

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Папа Римський Лев XIV закликав Ізраїль дозволити в'їзд гуманітарної допомоги до Гази, назвавши ситуацію там тривожною. Він також підтвердив готовність Ватикану провести переговори щодо України.

Папа Лев XIV закликав Ізраїль пропустити гуманітарну допомогу до сектору Гази - Reuters

Папа Римський Лев XIV у середу звернувся до Ізраїлю з проханням дозволити в'їзд гуманітарної допомоги до Гази. Також він назвав ситуацію в палестинському анклаві "ще більш тривожною та сумною", передає УНН із посиланням на Reuters.

Я повторюю своє палке звернення дозволити в'їзд справедливої гуманітарної допомоги та покласти край воєнним діям, руйнівну ціну яких платять діти, люди похилого віку та хворі 

– сказав Папа під час своєї першої щотижневої загальної аудієнції на площі Святого Петра.

Заклик пролунав наприкінці аудієнції папи, коли Папа додав кілька слів до свого заздалегідь підготовленого тексту. При цьому понтифік, який, за словами президента США Дональда Трампа, висловив зацікавленість у проведенні мирних переговорів між росією та Україною, не згадав про цей конфлікт.

Також у своєму першому недільному посланні 11 травня новий Папа Римський закликав до негайного припинення вогню в Газі та звільнення всіх ізраїльських заручників, яких утримує бойовики ХАМАС.

Доповнення

Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність провести у Ватикані наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. 

Велика Британія призупиняє торгові переговори з Ізраїлем та запроваджує санкції. Це реакція на дії Ізраїлю в секторі Гази, які поглиблюють гуманітарну кризу.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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