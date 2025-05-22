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Израиль готовится к удару по Ирану в случае срыва переговоров по ядерному оружию - Axios

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Израиль готовится к удару по ядерной инфраструктуре Ирана, если переговоры между США и Тегераном провалятся. В ЦАХАЛ проводят учения к возможному удару.

Израиль готовится к удару по Ирану в случае срыва переговоров по ядерному оружию - Axios

Израиль готовится к возможному удару по ядерной инфраструктуре Ирана, если текущие переговоры между США и Тегераном завершатся провалом.

Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников, разведывательные структуры Израиля в последние дни изменили оценку ситуации - от оптимистических прогнозов о скором заключении соглашения до предположения о вероятном срыве переговоров. В таком случае, утверждают источники, Израиль готов действовать оперативно, пока еще не потеряно "окно возможностей" для эффективной военной операции.

Оба источника подтвердили сообщение CNN о том, что Армия обороны Израиля проводит учения и другие приготовления к возможному удару по Ирану.

Было много учений, и американские военные видят все и понимают, что Израиль готовится

- сказал один из них.

Израильские военные открыли огонь вблизи лагеря для беженцев, где находились дипломаты из 32 стран - Reuters21.05.25, 23:02 • 3820 просмотров

Биби ждет, когда ядерные переговоры сорвутся, и пока Трамп будет разочарован переговорами и готов дать им добро

- добавил израильский источник.

Как отметил изданию американский чиновник, администрация Трампа обеспокоена тем, что Нетаньяху может сделать свой шаг даже без одобрения самого Трампа.

Главное препятствие в переговорах — вопрос обогащения урана. Спецпредставитель США Стив Виткофф подчеркнул, что Вашингтон не готов допустить даже минимальную программу обогащения в Иране. Тегеран, в свою очередь, заявляет, что не подпишет соглашение без гарантий сохранения такого потенциала.

У нас есть одна очень четкая красная линия, и это обогащение. Мы не можем позволить даже 1% возможностей обогащения

- сказал Виткофф в программе "This Week" на канале ABC в воскресенье.

Лидеры Ирана неоднократно заявляли, что не подпишут соглашение, которое не допускает обогащения.

Два израильских источника заявили, что любой израильский удар по Ирану будет не разовым, а военной кампанией, которая продлится не менее недели.

Такая операция была бы крайне сложной и опасной для Израиля и региона.

Напомним

Ранее CNN сообщал, США получили новые разведданные, которые свидетельствуют о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, даже несмотря на то, что администрация Трампа стремится заключить дипломатическое соглашение с Тегераном.

Алина Волянская

Алина Волянская

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