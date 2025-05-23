Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах "Хезболли" в Лівані

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
22 травня, 14:58 • 28629 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

Ексклюзив
22 травня, 14:45 • 130496 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

22 травня, 13:44 • 132108 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
22 травня, 12:56 • 88068 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
22 травня, 12:16 • 82104 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
22 травня, 09:24 • 174934 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
22 травня, 07:34 • 85064 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 117795 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 188564 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 163347 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
71%
747мм
Популярнi новини

Портнов за кілька місяців до вбивства хотів переписати на дітей елітний особняк: можливо, намагався приховати нерухомість

22 травня, 18:46 • 9504 перегляди

Більше не балотуватиметься в президенти? Ердоган зробив несподівану заяву

22 травня, 19:05 • 7268 перегляди

Вбивство Портнова в Іспанії: суддя засекретила справу, деталі злочину вражають

22 травня, 19:12 • 10449 перегляди

Простоїть ще 30 років: у Києві капітально відремонтували шляхопровід, збудований у 1986 році

22 травня, 21:30 • 7666 перегляди

На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках

02:35 • 4270 перегляди
Публікації

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 111958 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 132108 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 174934 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 200194 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 385832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Эммануэль Макрон

Денис Шмигаль

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Суми

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 71912 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 117374 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 122804 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 125859 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 161728 перегляди
Актуальне

Ракетний комплекс "Тор

ЗРК Бук

Ракетна система С-300

The New York Times

El País

Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах "Хезболли" в Лівані

Київ • УНН

 • 536 перегляди

ЦАХАЛ атакував об'єкт "Хезболли" з ракетними установками в районі Бекаа, а також інфраструктуру на півдні Лівану. Армія Ізраїлю ліквідувала терориста "Хезболли Радван".

Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах "Хезболли" в Лівані

Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по військових об'єктах ліванського угруповання "Хезболла" у Лівані. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Деталі

Зазначається, що нещодавно винищувачі ЦАХАЛу атакували військовий об'єкт ліванського угруповання "Хезболла" з ракетними установками та зброєю в районі долини Бекаа. Причиною стала виявлена активна діяльність терористів на цьому об'єкті.

Крім того, ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах терористичної інфраструктури і ракетних установках терористичної організації "Хезболла" на півдні Лівану.

Присутність зброї в цьому районі і діяльність "Хезболли" на цьому об'єкті є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном

- йдеться у дописі

В ЦАХАЛ заявили, що будуть продовжувати діяти з метою усунення будь-якої загрози Державі Ізраїль та запобігати будь-яким спробам "Хезболли" відновити свій терористичний потенціал.

Крім того, в ізраїльській армії повідомили про удар та ліквідацію у четвер, 22 травня, терориста "Хезболли Радван" в районі Раб-ель-Талатіна на півдні Лівану.

Нагадаємо

Ізраїльські військові стріляли поблизу табору біженців, де перебували дипломати з 32 країн. Армія оборони Ізраїлю заявила, що делегація відхилилася від маршруту.

Ізраїль готується до удару по Ірану у разі зриву переговорів щодо ядерної зброї - Axios22.05.25, 09:13 • 2192 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаНовини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Ліван
Brent
$63.98
Bitcoin
$111,272.30
S&P 500
$5,870.36
Tesla
$346.89
Газ TTF
$36.36
Золото
$3,295.55
Ethereum
$2,675.46