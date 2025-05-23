Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах "Хезболли" в Лівані
Київ • УНН
ЦАХАЛ атакував об'єкт "Хезболли" з ракетними установками в районі Бекаа, а також інфраструктуру на півдні Лівану. Армія Ізраїлю ліквідувала терориста "Хезболли Радван".
Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по військових об'єктах ліванського угруповання "Хезболла" у Лівані. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Деталі
Зазначається, що нещодавно винищувачі ЦАХАЛу атакували військовий об'єкт ліванського угруповання "Хезболла" з ракетними установками та зброєю в районі долини Бекаа. Причиною стала виявлена активна діяльність терористів на цьому об'єкті.
Крім того, ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах терористичної інфраструктури і ракетних установках терористичної організації "Хезболла" на півдні Лівану.
Присутність зброї в цьому районі і діяльність "Хезболли" на цьому об'єкті є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем і Ліваном
В ЦАХАЛ заявили, що будуть продовжувати діяти з метою усунення будь-якої загрози Державі Ізраїль та запобігати будь-яким спробам "Хезболли" відновити свій терористичний потенціал.
Крім того, в ізраїльській армії повідомили про удар та ліквідацію у четвер, 22 травня, терориста "Хезболли Радван" в районі Раб-ель-Талатіна на півдні Лівану.
Нагадаємо
Ізраїльські військові стріляли поблизу табору біженців, де перебували дипломати з 32 країн. Армія оборони Ізраїлю заявила, що делегація відхилилася від маршруту.
Ізраїль готується до удару по Ірану у разі зриву переговорів щодо ядерної зброї - Axios22.05.25, 09:13 • 2192 перегляди