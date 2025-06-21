ЦАХАЛ заявив про ліквідацію двох командирів з елітних іранських сил "Кудс": серед них причетний до атаки на Ізраїль 7 жовтня

Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) повідомила, що внаслідок вдалих ударів її військово-повітряних сил було ліквідовано два високопоставлених посадовців іранських елітних сил "Кудс". Серед них Саїд Ізаді, який був причетний до організації кривавого нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, пише УНН з посиланням на ЦАХАЛ.

Деталі

"Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Саїда Ізаді, командира Палестинського корпусу сил "Кудс" та координатора між іранським режимом та терористичною організацією "ХАМАС" - одного із засновників плану іранського режиму щодо знищення Ізраїлю", - говориться в повідомленні ЦАХАЛ.

Ізаді, як повідомляється, був ліквідований, перебуваючи в укритті в районі Кума, після тривалого збору розвідувальних даних. Цей посадовець, за повідомленням, відповідав за військову координацію між вищим командуванням КВІР та іранським режимом з ключовими фігурами "ХАМАС".

У межах своєї ролі Ізаді, за даними ЦАХАЛ, "відповідав за збільшення фінансування з Ірану ХАМАС для терористичної діяльності проти Ізраїлю". Він, як вказано, "підтримував прямий контакт з палестинськими терористичними організаціями як в Юдеї, так і в Самарії і Газі".

"Ізаді також був одним із головних організаторів різанини 7 жовтня та одним із небагатьох людей, які знали про неї заздалегідь", - повідомили у ЦАХАЛ.

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Також "уночі винищувачі ВПС Ізраїлю під точним керівництвом управління розвідки завдали удару та ліквідували Бехнама Шахріярі, командира підрозділу з передачі зброї сил "Кудс" ("підрозділ 190") Корпусу вартових ісламської революції".

"Шахріярі був ліквідований у своєму автомобілі більш ніж за 1000 кілометрів від Держави Ізраїль під час поїздки західним Іраном", - сказано у повідомленні.

У межах своїх обов'язків Шахріярі, як вказано, відповідав за всі передачі зброї від іранського режиму його союзникам по всьому Близькому Сходу. За даними ЦАХАЛ, він роками працював над озброєнням різних терористичних організацій, щоб безпосередньо просувати план Ірану щодо знищення Ізраїлю.

Шахріярі, за повідомленням, безпосередньо співпрацював з "Хезболлою" та "ХАМАС", а також з режимом хуситів та іншими організаціями, постачаючи численні ракети, багато з яких були випущені по Ізраїлю під час війни.

Доповнення

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Амінпура Джудакі, командира другої бригади БПЛА Повітряно-космічних сил КВІР. Джудакі був відповідальний за сотні атак БПЛА на територію Ізраїлю.