Ізраїль знищив у Газі представника моджахедів, відповідального за гибель двох заручників

Цахал взяв на себе відповідальність за вбивство командира бригад моджахедів у Газі, відповідального за викрадення та гибель Гаді Хаггая та Джуді Лінн Вайнштейн.

Передає УНН із посиланням на IDF.

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Внаслідок ізраїльського авіаудару по сектору Газа вбито старшого командира терористичного угрупування "Бригади моджахедів". Останній був причетний до "поховання тіл загиблих заручників Гаді Хаггаї і Юдіха Вайнштейна". Про це повідомили в п'ятницю в Армії оборони Ізраїлю.

Ось що повідомляється у звіті:

Протягом минулого тижня, армія оборони Ізраїлю завдала ударів по "понад 300 терористичних цілях" у секторі Газа. Ідеться про військові споруди, сховища зброї, протитанкові ракети та снайперські пости, додає звіт.

Під час спільної операції Армії оборони Ізраїлю та ІСА 16 червня 2025 року Алі Сааді Васфі Аль-Ага, високопоставлений терорист терористичної організації "Катаїб аль-Муджахедін", був уражений та ліквідований під час дій з укриття в центральній частині Гази.

Довідка (відповідно до тексту IDF)

Аль-Ага був військовим командиром організації "Катаїб аль-Муджахедін".

Очікувалося, що він змінить Асада Абу Шаріа на посаді лідера терористичної організації "Катаїб аль-Муджахедін" після того, як Абу Шаріа був ліквідований Армією оборони Ізраїлю та ІСА на початку червня.

Разом з іншими високопоставленими терористами організації, аль-Ага керував викраденням, полоном та похованням ізраїльських цивільних осіб, яких організація викрала до сектору Газа. - пише пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Зокрема, він відповідав за поховання тіл Гаді Хаггая та Джуді Лінн Вайнштейн на території резиденції його родини в Хан-Юнісі. Їхні тіла пізніше були повернуті до Ізраїлю в рамках спільної операції Армії оборони Ізраїлю та Міжвідомчої оборони Ізраїлю (ISA).

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УНН передавав, що у понеділок біля центру розподілу в Рафахі зафіксували 38 загиблих, внаслідок обстрілу людей, які намагалися отримати їжу та різні продукти.

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