Повітряна війна між Ізраїлем та Іраном вступає у другий тиждень на тлі просування Європою дипломатії

Повітряна війна між Ізраїлем та Іраном у п'ятницю вступила до другого тижня, і європейські чиновники спробували повернути Тегеран за стіл переговорів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що будь-яке рішення про можливу участь Сполучених Штатів буде ухвалено протягом двох тижнів, пише УНН з посиланням на Reuters.

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На тлі того, як жодна з країн не відступила, міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини разом із головою зовнішньополітичного відомства ЄС мали зустрітися в Женеві з міністром закордонних справ Ірану, щоб спробувати деескалувати конфлікт, у п'ятницю.

"Зараз саме час покласти край похмурим сценам на Близькому Сході і запобігти регіональній ескалації, яка не принесе користі нікому", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі перед їхньою спільною зустріччю з Аббасом Аракчі, міністром закордонних справ Ірану.

Держсекретар США Марко Рубіо також зустрівся з Ламмі у четвер та провів окремі телефонні розмови зі своїми колегами з Австралії, Франції та Італії, щоб обговорити конфлікт.

Держдепартамент США заявив, що Рубіо та міністри закордонних справ погодилися, що "Іран ніколи не зможе розробити чи набути ядерну зброю".

Ламмі сказав те саме у X, додавши, що ситуація на Близькому Сході "залишається небезпечною" і "тепер є вікно протягом наступних двох тижнів для досягнення дипломатичного рішення".

Два тижні дав Трамп Ірану, а потім ухвалить рішення щодо удару - Білий дім

глава кремля володимир путін і глава КНР Сі Цзіньпін обидва засудили Ізраїль і погодилися, що потрібна деескалація, заявив кремль у четвер.

Роль Сполучених Штатів залишається невизначеною. Спеціальний посланець Трампа в регіоні Стів Віткофф кілька разів розмовляв з Аракчі минулого тижня, повідомляють джерела.

Білий дім заявив, що Трамп візьме участь у нараді з питань національної безпеки в п'ятницю вранці. Президент США по черзі то погрожував Тегерану, то закликав його відновити ядерні переговори, які були припинені через конфлікт, зазначає видання.

У Білому домі підтвердили, що Іран та США провели прямі переговори

Доповнення

На світанку в п'ятницю ізраїльські військові оголосили нове попередження про шквал ракет з Ірану. Принаймні одна влучила у Беер-Шеві, найбільшому місті на півдні Ізраїлю, яке було обстріляно останніми днями.

Ракета влучила в житлові будинки, офісні будівлі та промислові об’єкти, залишивши велику воронку та значно пошкодивши фасад принаймні одного житлового комплексу та зачепивши кілька інших. За словами фельдшера Шафіра Ботнера, щонайменше шість людей отримали легкі поранення в результаті вибуху, і служби реагування все ще шукають у квартирах постраждалих.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що протягом ночі завдали кількох ударів по центру іранської столиці. Військові заявили, що цілі включали місця виробництва ракет і об'єкт для досліджень і розробки ядерної зброї.

Минулої п'ятниці Ізраїль почав атакувати Іран, заявивши, що має на меті перешкодити своєму давньому противнику розробити ядерну зброю. Іран у відповідь завдав ракетних і дронових ударів по Ізраїлю. Він каже, що його ядерна програма є мирною. В результаті ізраїльських повітряних атак в Ірані загинуло 639 людей, повідомили в Human Rights Activists News Agency. Серед загиблих - представники вищого ешелону військових і вчені-ядерники. Ізраїль заявив, що щонайменше два десятки ізраїльських цивільних осіб загинули в результаті ракетних атак Ірану.

За словами західних і регіональних чиновників, Ізраїль націлився на ядерні об’єкти та ракетні потужності, а також намагався зруйнувати уряд верховного лідера аятолли Алі Хаменеї.

"Чи ми націлені на повалення режиму? Це може бути результатом, але від іранського народу залежить повставати за свою свободу", - заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в четвер.

Іран заявив, що цілями є військові та оборонні об’єкти в Ізраїлі, хоча він також вразив лікарню та інші цивільні об’єкти.

У четвер Ізраїль звинуватив Іран у навмисній атаці на цивільне населення за допомогою касетних боєприпасів, які розсіюють невеликі бомби на великій території.

У Білому домі заявили, що Трамп протягом наступних двох тижнів вирішить, чи брати участь у війні. Як зауважує Reuters, можливо, це не жорсткий термін. Трамп зазвичай використовував "два тижні" як часові рамки для ухвалення рішень і допускав зсув інших економічних і дипломатичних термінів.