Воздушная война между Израилем и Ираном вступает во вторую неделю на фоне продвижения европейской дипломатии по урегулированию конфликта.

Воздушная война между Израилем и Ираном в пятницу вступила во вторую неделю, и европейские чиновники попытались вернуть Тегеран за стол переговоров после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что любое решение о возможном участии Соединенных Штатов будет принято в течение двух недель, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На фоне того, как ни одна из стран не отступила, министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии вместе с главой внешнеполитического ведомства ЕС должны были встретиться в Женеве с министром иностранных дел Ирана, чтобы попытаться деэскалировать конфликт, в пятницу.

"Сейчас самое время положить конец мрачным сценам на Ближнем Востоке и предотвратить региональную эскалацию, которая не принесет пользы никому", - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми перед их совместной встречей с Аббасом Аракчи, министром иностранных дел Ирана.

Госсекретарь США Марко Рубио также встретился с Лэмми в четверг и провел отдельные телефонные разговоры со своими коллегами из Австралии, Франции и Италии, чтобы обсудить конфликт.

Госдепартамент США заявил, что Рубио и министры иностранных дел согласились, что "Иран никогда не сможет разработать или приобрести ядерное оружие".

Лэмми сказал то же самое в X, добавив, что ситуация на Ближнем Востоке "остается опасной" и "теперь есть окно в течение следующих двух недель для достижения дипломатического решения".

Две недели дал Трамп Ирану, а затем примет решение об ударе - Белый дом

глава кремля владимир путин и глава КНР Си Цзиньпин оба осудили Израиль и согласились, что нужна деэскалация, заявил кремль в четверг.

Роль Соединенных Штатов остается неопределенной. Специальный посланник Трампа в регионе Стив Виткофф несколько раз разговаривал с Аракчи на прошлой неделе, сообщают источники.

Белый дом заявил, что Трамп примет участие в совещании по национальной безопасности в пятницу утром. Президент США поочередно то угрожал Тегерану, то призывал его возобновить ядерные переговоры, которые были прекращены из-за конфликта, отмечает издание.

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Дополнение

На рассвете в пятницу израильские военные объявили новое предупреждение о шквале ракет из Ирана. По крайней мере одна попала в Беэр-Шеву, крупнейший город на юге Израиля, который был обстрелян в последние дни.

Ракета попала в жилые дома, офисные здания и промышленные объекты, оставив большой кратер и значительно повредив фасад по крайней мере одного жилого комплекса и задев несколько других. По словам фельдшера Шафира Ботнера, по меньшей мере шесть человек получили легкие ранения в результате взрыва, и службы реагирования все еще ищут в квартирах пострадавших.

Вооруженные силы Израиля заявили, что в течение ночи нанесли несколько ударов по центру иранской столицы. Военные заявили, что цели включали места производства ракет и объект для исследований и разработки ядерного оружия.

В прошлую пятницу Израиль начал атаковать Иран, заявив, что имеет целью помешать своему давнему противнику разработать ядерное оружие. Иран в ответ нанес ракетные и дроновые удары по Израилю. Он говорит, что его ядерная программа является мирной. В результате израильских воздушных атак в Иране погибло 639 человек, сообщили в Human Rights Activists News Agency. Среди погибших - представители высшего эшелона военных и ученые-ядерщики. Израиль заявил, что по меньшей мере два десятка израильских мирных жителей погибли в результате ракетных атак Ирана.

По словам западных и региональных чиновников, Израиль нацелился на ядерные объекты и ракетные мощности, а также пытался разрушить правительство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

"Являемся ли мы нацеленными на свержение режима? Это может быть результатом, но от иранского народа зависит восставать за свою свободу", - заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в четверг.

Иран заявил, что целями являются военные и оборонные объекты в Израиле, хотя он также поразил больницу и другие гражданские объекты.

В четверг Израиль обвинил Иран в преднамеренной атаке на гражданское население с использованием кассетных боеприпасов, которые рассеивают небольшие бомбы на большой территории.

В Белом доме заявили, что Трамп в течение следующих двух недель решит, участвовать ли в войне. Как замечает Reuters, возможно, это не жесткий срок. Трамп обычно использовал "две недели" как временные рамки для принятия решений и допускал сдвиг других экономических и дипломатических сроков.