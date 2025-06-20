Израиль уничтожил в Газе представителя моджахедов, ответственного за гибель двух заложников

ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство командира бригад моджахедов в Газе, ответственного за похищение и гибель Гади Хаггая и Джуди Линн Вайнштейн.

Передает УНН со ссылкой на IDF.

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В результате израильского авиаудара по сектору Газа убит старший командир террористической группировки "Бригады моджахедов". Последний был причастен к "захоронению тел погибших заложников Гади Хаггаи и Юдиха Вайнштейна". Об этом сообщили в пятницу в Армии обороны Израиля.

Вот что сообщается в отчете:

В течение прошлой недели армия обороны Израиля нанесла удары по "более чем 300 террористическим целям" в секторе Газа. Речь идет о военных сооружениях, хранилищах оружия, противотанковых ракетах и снайперских постах, добавляет отчет.

Во время совместной операции Армии обороны Израиля и ИСА 16 июня 2025 года Али Саади Васфи Аль-Ага, высокопоставленный террорист террористической организации "Катаиб аль-Муджахедин", был поражен и ликвидирован во время действий из укрытия в центральной части Газы.

Справка (согласно тексту IDF)

Аль-Ага был военным командиром организации "Катаиб аль-Муджахедин".

Ожидалось, что он сменит Асада Абу Шариа на посту лидера террористической организации "Катаиб аль-Муджахедин" после того, как Абу Шариа был ликвидирован Армией обороны Израиля и ИСА в начале июня.

Вместе с другими высокопоставленными террористами организации, аль-Ага руководил похищением, пленом и захоронением израильских гражданских лиц, которых организация похитила в сектор Газа. - пишет пресс-служба Армии обороны Израиля.

В частности, он отвечал за захоронение тел Гади Хаггая и Джуди Линн Вайнштейн на территории резиденции его семьи в Хан-Юнисе. Их тела позже были возвращены в Израиль в рамках совместной операции Армии обороны Израиля и Межведомственной обороны Израиля (ISA).

Напомним

УНН передавал, что в понедельник возле центра распределения в Рафахе зафиксировали 38 погибших в результате обстрела людей, которые пытались получить еду и различные продукты.

По меньшей мере 300 палестинцев погибли в результате обстрела израильских солдат по толпам с момента запуска новой системы помощи - указывает в своем материале Al Jazeera.

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