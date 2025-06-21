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Ізраїль ліквідував командира БПЛА, який атакував Ізраїль сотні разів

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Амінпура Джудакі, командира другої бригади БПЛА Повітряно-космічних сил КВІР. Джудакі був відповідальний за сотні атак БПЛА на територію Ізраїлю.

Ізраїль ліквідував командира БПЛА, який атакував Ізраїль сотні разів

У п'ятницю, 20 червня Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира другої бригади БПЛА Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амінпура Джудакі. Про це інформує УНН з посиланням на офіційний Тelegram-канал ЦАХАЛ.

Вчора (у п'ятницю) ВПС Ірану завдали удару по Амінпуру Джудакі, командиру другої бригади БПЛА Повітряних сил КВІР, та знищили його

- йдеться у дописі ЦАХАЛ.

Зазначається, що в рамках своїх обов'язків Амінпур Джудакі здійснив сотні атак БПЛА на територію Ізраїлю з району Ахваза на південному заході Ірану.

"Після ліквідації Тахера Пура, командира штабу БПЛА Повітряних сил КВІР, 13 червня 2025 року, Джудакі взяв на себе ключову роль в операціях штабу", - додали в Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо

Ізраїль ліквідував командира "Бригад моджахедів" Алі Сааді Васфі Аль-Ага, відповідального за викрадення та поховання тіл заручників Гаді Хаггая і Джуді Лінн Вайнштейн. ЦАХАЛ також повідомив про удари по понад 300 терористичних цілях у секторі Газа.

Армія оборони Ізраїлю знищила Ясіна Абд аль-Муніма Ізз аль-Діна, командира артилерії "Хезболли" в секторі Літані. Він відповідав за атаки на північ Ізраїлю та відновлення боєздатності організації.

У ніч проти 13 червня ЦАХАЛ завдав удару по командному центру КВІР, де знаходився командувач ВПС Корпусу вартових ісламської революції. Разом з ним ліквідовано інших командирів, які керували атаками на Ізраїль та Саудівську Аравію.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Саудівська Аравія
Іран
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