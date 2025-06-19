Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира артилерії "Хезболли" на півдні Лівану - Israel National News

Ізраїльські військові знищили одного з командирів "Хезболли" - Ясіна Абд аль-Муніма Ізз аль-Діна, який керував артилерією угруповання в секторі Літані на півдні Лівану. За даними ЦАХАЛ, він брав участь у численних атаках на північ країни та відновлював бойові потужності організації, порушуючи чинні домовленості між Ліваном та Ізраїлем.

Про це повідомляють Israel National News передає УНН.

18 червня Армія оборони Ізраїлю завдала удару в районі Баріш на півдні Лівану та ліквідувала терориста Ясіна Абд аль-Муніма Ізз аль-Діна, командира артилерії "Хезболли" в секторі Літані - повідомив підрозділ речника Армії оборони Ізраїлю передає видання.

Як зазначається, під час війни Ясін "здійснив численні наступи на північ Ізраїлю. Він також працював над відновленням артилерійських сил Хезболли".

Армія оборони Ізраїлю зазначила, що "діяльність Ясіна Абд аль-Муніма Ізз аль-Діна є очевидним порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном".

Видання додає, що Армія оборони Ізраїлю продовжує стежити за спробами "Хезболли" просувати свою готовність завдати шкоди Державі Ізраїль під прикриттям війни з Іраном та "продовжуватиме усувати будь-яку загрозу, що постає перед Державою Ізраїль".

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