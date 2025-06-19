Армия обороны Израиля ликвидировала командира артиллерии «Хезболлы» на юге Ливана - Israel National News

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
Эксклюзив
07:33 • 9794 просмотра
Киев усиливает контроль за рекламой в метро и на транспорте: на каком этапе разработка новых правил
05:33 • 58829 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине
18 июня, 23:09 • 97454 просмотра
путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но подписывать с ним ничего не будет (видео)
Эксклюзив
18 июня, 16:37 • 60872 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
Эксклюзив
18 июня, 16:24 • 107432 просмотра
"Жить красиво не запретишь": эксперт сомневается в целесообразности закупки АРМА авто за почти 3 млн грн во время войны
Эксклюзив
18 июня, 14:59 • 89250 просмотра
Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
Эксклюзив
18 июня, 14:42 • 89232 просмотра
В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Эксклюзив
18 июня, 14:21 • 73906 просмотра
Цены на топливо в Украине снова растут: стоимость бензина может достигнуть 60-70 грн
Эксклюзив
18 июня, 13:14 • 143495 просмотра
Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
Эксклюзив
18 июня, 11:40 • 56120 просмотра
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
6.3м/с
44%
747мм
Популярные новости
"Россия бьет по объектам ОПК": Путин цинично прокомментировал кровавый удар по Киеву19 июня, 00:08 • 38934 просмотра
США возобновляют выдачу виз иностранным студентам, но требуют доступа к учетным записям в соцсетях19 июня, 00:24 • 29350 просмотра
Украинская система радиоэлектронной борьбы Lima глушит бомбы РФ лучше, чем западные аналоги19 июня, 00:46 • 15563 просмотра
Сенат США отложил санкции против России как минимум до июля19 июня, 02:52 • 45735 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда06:36 • 42019 просмотра
публикации
Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году08:45 • 7902 просмотра
Готовим суши: пять простых и невероятно вкусных рецептов любимого азиатского блюда06:36 • 42947 просмотра
Всемирный день детского футбола: как развивается и с какими проблемами сталкивается детский футбол в Украине05:33 • 58829 просмотра
Почему вопрос прокурорских зарплат актуален18 июня, 15:11 • 93491 просмотра
Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими 18 июня, 13:36 • 137822 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Эммануэль Макрон
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Франция
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 139078 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 191638 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 200039 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 256474 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 188526 просмотра
Актуальное
Калибр (семейство ракет)
Нью-Йорк Таймс
2С22 «Богдана»
Самоходная гаубица CAESAR
Таймс

Армия обороны Израиля ликвидировала командира артиллерии «Хезболлы» на юге Ливана - Israel National News

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Армия обороны Израиля уничтожила Ясина Абд аль-Мунима Изз аль-Дина, командира артиллерии «Хезболлы» в секторе Литани. Он отвечал за атаки на север Израиля и восстановление боеспособности организации.

Армия обороны Израиля ликвидировала командира артиллерии «Хезболлы» на юге Ливана - Israel National News

Израильские военные уничтожили одного из командиров "Хезболлы" - Ясина Абд аль-Мунима Изз аль-Дина, руководившего артиллерией группировки в секторе Литани на юге Ливана. По данным ЦАХАЛ, он участвовал в многочисленных атаках на север страны и восстанавливал боевые мощности организации, нарушая действующие договоренности между Ливаном и Израилем.

Об этом сообщают Israel National News, передает УНН.

18 июня Армия обороны Израиля нанесла удар в районе Бариш на юге Ливана и ликвидировала террориста Ясина Абд аль-Мунима Изз аль-Дина, командира артиллерии "Хезболлы" в секторе Литани

- сообщил представитель пресс-службы Армии обороны Израиля, передает издание.

Как отмечается, во время войны Ясин "совершил многочисленные наступления на север Израиля. Он также работал над восстановлением артиллерийских сил Хезболлы".

Армия обороны Израиля отметила, что "деятельность Ясина Абд аль-Мунима Изз аль-Дина является очевидным нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном".

Издание добавляет, что Армия обороны Израиля продолжает отслеживать попытки "Хезболлы" продвигать свою готовность нанести ущерб Государству Израиль под прикрытием войны с Ираном и "продолжит устранять любую угрозу, которая возникает перед Государством Израиль". 

ЦАХАЛ заявил о ликвидации 4 высокопоставленных чиновников иранской разведки, включая главу разведки КСИР16.06.25, 13:39 • 2874 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Ливан
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9