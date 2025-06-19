Армия обороны Израиля ликвидировала командира артиллерии «Хезболлы» на юге Ливана - Israel National News

Израильские военные уничтожили одного из командиров "Хезболлы" - Ясина Абд аль-Мунима Изз аль-Дина, руководившего артиллерией группировки в секторе Литани на юге Ливана. По данным ЦАХАЛ, он участвовал в многочисленных атаках на север страны и восстанавливал боевые мощности организации, нарушая действующие договоренности между Ливаном и Израилем.

Об этом сообщают Israel National News, передает УНН.

18 июня Армия обороны Израиля нанесла удар в районе Бариш на юге Ливана и ликвидировала террориста Ясина Абд аль-Мунима Изз аль-Дина, командира артиллерии "Хезболлы" в секторе Литани - сообщил представитель пресс-службы Армии обороны Израиля, передает издание.

Как отмечается, во время войны Ясин "совершил многочисленные наступления на север Израиля. Он также работал над восстановлением артиллерийских сил Хезболлы".

Армия обороны Израиля отметила, что "деятельность Ясина Абд аль-Мунима Изз аль-Дина является очевидным нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном".

Издание добавляет, что Армия обороны Израиля продолжает отслеживать попытки "Хезболлы" продвигать свою готовность нанести ущерб Государству Израиль под прикрытием войны с Ираном и "продолжит устранять любую угрозу, которая возникает перед Государством Израиль".

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