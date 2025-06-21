Израиль ликвидировал командира БПЛА, который атаковал Израиль сотни раз

В пятницу, 20 июня Армия обороны Израиля ликвидировала командира второй бригады БПЛА Воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Аминпура Джудаки. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.

Вчера (в пятницу) ВВС Ирана нанесли удар по Аминпуру Джудаки, командиру второй бригады БПЛА Воздушных сил КСИР, и уничтожили его. - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Отмечается, что в рамках своих обязанностей Аминпур Джудаки совершил сотни атак БПЛА на территорию Израиля из района Ахваза на юго-западе Ирана.

"После ликвидации Тахера Пура, командира штаба БПЛА Воздушных сил КСИР, 13 июня 2025 года, Джудаки взял на себя ключевую роль в операциях штаба", - добавили в Армии обороны Израиля.

Напомним

Израиль ликвидировал командира "Бригад моджахедов" Али Саади Васфи Аль-Ага, ответственного за похищение и погребение тел заложников Хади Хаггая и Джуди Линн Вайнштейн. ЦАХАЛ также сообщил об ударах по более чем 300 террористическим целям в секторе Газа.

Армия обороны Израиля уничтожила Ясина Абд аль-Мунима Изз аль-Дина, командира артиллерии "Хезболлы" в секторе Литани. Он отвечал за атаки на север Израиля и восстановление боеспособности организации.

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ нанес удар по командному центру КСИР, где находился командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции. Вместе с ним ликвидированы другие командиры, руководившие атаками на Израиль и Саудовскую Аравию.