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ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух командиров из элитных иранских сил "Кудс": среди них причастный к атаке на Израиль 7 октября

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных должностных лиц иранских сил "Кудс", среди них причастный к организации нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Среди них Саид Изади и Бехнам Шахрияри.

ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух командиров из элитных иранских сил "Кудс": среди них причастный к атаке на Израиль 7 октября

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате успешных ударов ее военно-воздушных сил были ликвидированы два высокопоставленных должностных лица иранских элитных сил "Кудс". Среди них Саид Изади, который был причастен к организации кровавого нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, пишет УНН со ссылкой на ЦАХАЛ.

Детали

"Армия обороны Израиля ликвидировала Саида Изади, командира Палестинского корпуса сил "Кудс" и координатора между иранским режимом и террористической организацией "ХАМАС" - одного из основателей плана иранского режима по уничтожению Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Изади, как сообщается, был ликвидирован, находясь в укрытии в районе Кума, после длительного сбора разведывательных данных. Этот чиновник, по сообщению, отвечал за военную координацию между высшим командованием КСИР и иранским режимом с ключевыми фигурами "ХАМАС".

В рамках своей роли Изади, по данным ЦАХАЛ, "отвечал за увеличение финансирования из Ирана ХАМАС для террористической деятельности против Израиля". Он, как указано, "поддерживал прямой контакт с палестинскими террористическими организациями как в Иудее, так и в Самарии и Газе".

"Изади также был одним из главных организаторов резни 7 октября и одним из немногих людей, которые знали о ней заранее", - сообщили в ЦАХАЛ.

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Также "ночью истребители ВВС Израиля под точным руководством управления разведки нанесли удар и ликвидировали Бехнама Шахрияри, командира подразделения по передаче оружия сил "Кудс" ("подразделение 190") Корпуса стражей исламской революции".

"Шахрияри был ликвидирован в своем автомобиле более чем в 1000 километрах от Государства Израиль во время поездки по западному Ирану", - сказано в сообщении.

В рамках своих обязанностей Шахрияри, как указано, отвечал за все передачи оружия от иранского режима его союзникам по всему Ближнему Востоку. По данным ЦАХАЛ, он годами работал над вооружением различных террористических организаций, чтобы непосредственно продвигать план Ирана по уничтожению Израиля.

Шахрияри, по сообщению, непосредственно сотрудничал с "Хезболлой" и "ХАМАС", а также с режимом хуситов и другими организациями, поставляя многочисленные ракеты, многие из которых были выпущены по Израилю во время войны.

Дополнение

Армия обороны Израиля ликвидировала Аминпура Джудаки, командира второй бригады БПЛА Воздушно-космических сил КСИР. Джудаки был ответственен за сотни атак БПЛА на территорию Израиля.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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