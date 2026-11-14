Зеленский сообщил о готовности украинской ракеты для Freyja
Киев • УНН
Украинская ракета для антибаллистического проекта Freyja готова. Датский радар стал первой готовой частью от партнёров.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил медиа о прогрессе в совместном с партнёрами антибаллистическом проекте FREYJA, пишет УНН.
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"Мы заслушали доклад о датском радаре. Это первая часть со стороны партнёров, которая готова. И в целом наша ракета готова. Это главное. Пусковая установка и ракета — это то, что производит Украина. Остальные элементы зависят от партнёров", — сказал Президент на брифинге для медиа накануне.
Справочно
Freyja — проект, в рамках которого Украина вместе с партнёрами, в том числе европейскими, разрабатывает систему противоракетной обороны. Она должна стать более дешёвой альтернативой американской Patriot, которую Украина использует для перехвата российских баллистических ракет.
В проекте участвуют около десяти стран. Украина отвечает за разработку ракет-перехватчиков и пусковых установок, а партнёры — за другие компоненты, в частности радары и системы наведения.
Секретарь СНБО назвал сроки создания рабочего прототипа противобаллистической системы Freyja13.11.26, 14:13 • 3520 просмотров