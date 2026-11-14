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Зеленский сообщил о готовности украинской ракеты для Freyja

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Украинская ракета для антибаллистического проекта Freyja готова. Датский радар стал первой готовой частью от партнёров.

Зеленский сообщил о готовности украинской ракеты для Freyja

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил медиа о прогрессе в совместном с партнёрами антибаллистическом проекте FREYJA, пишет УНН.

Подробности

"Мы заслушали доклад о датском радаре. Это первая часть со стороны партнёров, которая готова. И в целом наша ракета готова. Это главное. Пусковая установка и ракета — это то, что производит Украина. Остальные элементы зависят от партнёров", — сказал Президент на брифинге для медиа накануне.

Справочно

Freyja — проект, в рамках которого Украина вместе с партнёрами, в том числе европейскими, разрабатывает систему противоракетной обороны. Она должна стать более дешёвой альтернативой американской Patriot, которую Украина использует для перехвата российских баллистических ракет.

В проекте участвуют около десяти стран. Украина отвечает за разработку ракет-перехватчиков и пусковых установок, а партнёры — за другие компоненты, в частности радары и системы наведения.

Секретарь СНБО назвал сроки создания рабочего прототипа противобаллистической системы Freyja13.11.26, 14:13 • 3520 просмотров

Лилия Подоляк

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