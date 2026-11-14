Зеленський повідомив про готовність української ракети для Freyja
Київ • УНН
Українська ракета для антибалістичного проєкту Freyja готові. Данський радар став першою готовою частиною від партнерів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив медіа про прогрес щодо спільного з партнерами антибалістичного проєкту FREYJA, пише УНН.
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"Ми почули доповідь про данський радар. Це перша частина від партнерів, яка готова. І в цілому наша ракета готова. Це головне. Пускова і ракета - це те, що виробляє Україна. Решта елементів залежить від партнерів", - сказав Президент на брифінгу для медіа напередодні.
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Freyja - проєкт, у межах якого Україна разом з партнерами, у тому числі європейськими, розробляє систему протиракетної оборони. Вона має стати дешевшою альтернативою американській Patriot, яку Україна використовує для перехоплення російських балістичних ракет.
У проєкті беруть участь десяток країн. Україна відповідає за розробку ракет-перехоплювачів і пускових установок, а партнери - за інші компоненти, зокрема радари й системи наведення.
Секретар РНБО назвав терміни для робочого прототипу антибалістичної системи Freyja13.11.26, 14:13 • 3520 переглядiв