Зеленський повідомив про готовність української ракети для Freyja

Президент України Володимир Зеленський повідомив медіа про прогрес щодо спільного з партнерами антибалістичного проєкту FREYJA, пише УНН.

Деталі

"Ми почули доповідь про данський радар. Це перша частина від партнерів, яка готова. І в цілому наша ракета готова. Це головне. Пускова і ракета - це те, що виробляє Україна. Решта елементів залежить від партнерів", - сказав Президент на брифінгу для медіа напередодні.

Довідково

Freyja - проєкт, у межах якого Україна разом з партнерами, у тому числі європейськими, розробляє систему протиракетної оборони. Вона має стати дешевшою альтернативою американській Patriot, яку Україна використовує для перехоплення російських балістичних ракет.

У проєкті беруть участь десяток країн. Україна відповідає за розробку ракет-перехоплювачів і пускових установок, а партнери - за інші компоненти, зокрема радари й системи наведення.

Секретар РНБО назвав терміни для робочого прототипу антибалістичної системи Freyja