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Зеленський повідомив про готовність української ракети для Freyja

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Українська ракета для антибалістичного проєкту Freyja готові. Данський радар став першою готовою частиною від партнерів.

Зеленський повідомив про готовність української ракети для Freyja

Президент України Володимир Зеленський повідомив медіа про прогрес щодо спільного з партнерами антибалістичного проєкту FREYJA, пише УНН.

Деталі

"Ми почули доповідь про данський радар. Це перша частина від партнерів, яка готова. І в цілому наша ракета готова. Це головне. Пускова і ракета - це те, що виробляє Україна. Решта елементів залежить від партнерів", - сказав Президент на брифінгу для медіа напередодні.

Довідково

Freyja - проєкт, у межах якого Україна разом з партнерами, у тому числі європейськими, розробляє систему протиракетної оборони. Вона має стати дешевшою альтернативою американській Patriot, яку Україна використовує для перехоплення російських балістичних ракет.

У проєкті беруть участь десяток країн. Україна відповідає за розробку ракет-перехоплювачів і пускових установок, а партнери - за інші компоненти, зокрема радари й системи наведення.

Секретар РНБО назвав терміни для робочого прототипу антибалістичної системи Freyja13.11.26, 14:13 • 3520 переглядiв

Лілія Подоляк

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