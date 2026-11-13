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Секретарь СНБО назвал сроки создания рабочего прототипа противобаллистической системы Freyja

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

Украина и Канада обсудили сотрудничество в проекте FREYJA с созданием прототипа ко второму кварталу 2027 года. Также речь идет о производстве БПЛА.

Секретарь СНБО назвал сроки создания рабочего прототипа противобаллистической системы Freyja

Антибаллистический проект FREYJA ставит целью создать работоспособный прототип антибаллистической системы уже во втором квартале 2027 года. Украина обсудила с Канадой присоединение к проекту, и канадская сторона подтвердила готовность поддерживать эту инициативу. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Игорь Клименко 13 ноября в соцсетях, пишет УНН.

Обсудили присоединение Канады к антибаллистическому проекту FREYJA, инициированному Президентом Украины. Наша цель – максимально быстро создать работоспособный прототип антибаллистической системы уже во втором квартале 2027 года. Канадская сторона подтвердила готовность поддерживать эту инициативу

- сообщил секретарь СНБО.

Такое заявление Клименко сделал по итогам переговоров с советником премьер-министра Канады по вопросам национальной безопасности и разведки Дэвидом Моррисоном. Стороны говорили об актуальных вызовах безопасности и дальнейшей поддержке Украины.

"Одно из ключевых направлений разговора – проект Airlogix-Sentinel, который предусматривает запуск производства украинских БПЛА в Канаде. Важно, что произведенные дроны будут переданы Силам обороны Украины. Подчеркнул, что Украина заинтересована в расширении технологического сотрудничества и запуске новых производств. Наш опыт и технологии, объединенные с промышленными и финансовыми возможностями партнеров, открывают значительные перспективы для укрепления нашей обороноспособности", - указал Клименко.

Также Клименко, по его словам, проинформировал Моррисона "о ситуации с безопасностью в Украине, связанной прежде всего с последствиями российских ударов. Подчеркнул, что усиление международной поддержки Украины имеет ключевое значение".

О том, что Канада активно включилась в разработку совместной с Европой антибаллистической системы FREYJA, сообщал Президент Владимир Зеленский 11 октября.

Справочно

Freyja - проект, в рамках которого Украина вместе с европейскими партнерами разрабатывает систему противоракетной обороны. Она должна стать более дешевой альтернативой американской Patriot, которую Украина использует для перехвата российских баллистических ракет.

В проекте участвуют около десяти стран. Украина отвечает за разработку ракет-перехватчиков и пусковых установок, а европейские партнеры - за другие компоненты, в частности радары и системы наведения.

Украина надеется испытать противобаллистическую систему Freyja уже этой зимой — Зеленский11.11.26, 06:28 • 27220 просмотров

Юлия Шрамко

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