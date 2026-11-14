Генштаб подтвердил поражение российского нефтяного узла "Самара" и военного аэродрома

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Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение одного из ключевых узлов нефтяной системы рф — ЛПДС "Самара", а также аэродрома базирования российской военной авиации "Липецк-2" в Липецкой области, пишет УНН.

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"Удары по месту, где рождается российская Urals, и аэродрому", — говорится в сообщении.

"13 ноября Силы обороны Украины вновь нанесли удар по одному из важнейших узлов российской нефтяной системы — линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области. На территории объекта вспыхнул пожар — горят несколько резервуаров с нефтью", — указали в Генштабе.

Эта станция, как отмечается, — "сердце российской нефтяной отрасли". "Отрасли, которая финансирует войну. Сюда по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов рф поступает нефть, которую здесь смешивают и формируют экспортную марку Urals. А на Urals приходится до половины всего нефтяного экспорта России. Поэтому каждый пораженный резервуар в Самаре бьет непосредственно по главному источнику денег, за которые агрессор оплачивает ракеты, дроны и войну против Украины", — отметили в Генштабе.

"Подтверждены и результаты удара по аэродрому "Липецк-2" в Липецкой области, где базируется российская военная авиация. 13 ноября там поражены ангар хранения спецтехники для обслуживания самолетов, резервуар с авиационным топливом и центральный командно-диспетчерский пункт аэродрома", — сообщили в Генштабе.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на принуждение россии к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

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