Лицензия на производство ракет Patriot для Украины застряла в Пентагоне - СМИ

Процесс предоставления Украине лицензии на производство ракет Patriot до сих пор заблокирован в Пентагоне. Об этом со ссылкой на два источника сообщил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу в X в ночь на 14 ноября, пишет УНН.

Обещание Трампа относительно производства ракет Patriot Украиной застряло в подвешенном состоянии в Пентагоне. Два источника сообщают мне, что оформление лицензионных документов остается заблокированным при Майкле Даффи (заместителе министра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения — ред.), несмотря на сообщения о подписании Рубио и Хегсетом в октябре — написал Рауфоглу.

Пентагон, по его словам, пока не прокомментировал ситуацию.

Дополнение

В сентябре Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп принял окончательное решение предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot, о чем ему сообщил.

После этого Трамп подтвердил, что тема Patriot обсуждалась во время встречи с Зеленским в Нью-Йорке, однако не ответил, согласился ли он на производство ракет в Украине.