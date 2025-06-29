ЦАХАЛ заявлив про ліквідацію ключового терориста "Хезболли" у Лівані

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили про ліквідацію ключового терориста ліванського терористичного угруповання "Хезболла" Хасана Мухаммада Хаммуді. Про це повідомляє УНН.

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За даними військових Ізраїля, під час війни терорист керував численними протитанковими ракетними атаками на територію Ізраїлю.

Сьогодні (субота) Сили оборони Ізраїлю завдали удару і ліквідували терориста Хасана Мухаммада Хаммуді в районі Куніне на півдні Лівану, який був відповідальним за протитанкові ракетні комплекси "Хезболли" в секторі Бінт-Джбейль - йдеться у заяві ЦАХАЛу.

Там зазначили, що продовжуватимуть операції з усунення"будь-якої загрози для Держави Ізраїль".

Нагадаємо

21 червня ЦАХАЛ повідомив, що внаслідок вдалих ударів її військово-повітряних сил було ліквідовано два високопоставлених посадовців іранських елітних сил "Кудс". Серед них Саїд Ізаді, який був причетний до організації кривавого нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Раніше у ЦАХАЛ заявили про ліквідувацію Амінпура Джудакі, командира другої бригади БПЛА Повітряно-космічних сил КВІР. Джудакі був відповідальний за сотні атак БПЛА на територію Ізраїлю.

Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах "Хезболли" в Лівані