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ЦАХАЛ заявлив про ліквідацію ключового терориста "Хезболли" у Лівані

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Сили оборони Ізраїлю повідомили про ліквідацію Хасана Мухаммада Хаммуді, терориста "Хезболли", відповідального за численні протитанкові атаки. Операція відбулася в районі Куніне на півдні Лівану.

ЦАХАЛ заявлив про ліквідацію ключового терориста "Хезболли" у Лівані

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили про ліквідацію ключового терориста ліванського терористичного угруповання "Хезболла" Хасана Мухаммада Хаммуді. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За даними військових Ізраїля, під час війни терорист керував численними протитанковими ракетними атаками на територію Ізраїлю.

Сьогодні (субота) Сили оборони Ізраїлю завдали удару і ліквідували терориста Хасана Мухаммада Хаммуді в районі Куніне на півдні Лівану, який був відповідальним за протитанкові ракетні комплекси "Хезболли" в секторі Бінт-Джбейль

- йдеться у заяві ЦАХАЛу.

Там зазначили, що продовжуватимуть операції з усунення"будь-якої загрози для Держави Ізраїль".

Нагадаємо

21 червня ЦАХАЛ повідомив, що внаслідок вдалих ударів її військово-повітряних сил було ліквідовано два високопоставлених посадовців іранських елітних сил "Кудс". Серед них Саїд Ізаді, який був причетний до організації кривавого нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Раніше у ЦАХАЛ заявили про ліквідувацію Амінпура Джудакі, командира другої бригади БПЛА Повітряно-космічних сил КВІР. Джудакі був відповідальний за сотні атак БПЛА на територію Ізраїлю.

Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах "Хезболли" в Лівані23.05.25, 06:11 • 58446 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
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