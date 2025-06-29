Британское правительство осудило антиизраильские лозунги рэп-группы Kneecap на Гластонбери

Ирландскоязычная рэп-группа Kneecap дала дерзкое выступление для десятков тысяч поклонников в субботу на фестивале в Гластонбери. Одному из участников грозит судебный иск после обвинения в демонстрации флага Хезболлы на концерте. Полиция объявила, что будет исследовать видеоматериалы на предмет криминального характера.

Передает УНН со ссылкой на Aljazeera, BBC и Orf.

Детали

Белфастская рэп-группа Kneecap заполнила сцену West Holts в Гластонбери для дерзкого выступления, которое ответило премьер-министру сэру Киру Стармеру бранными скандами.

Ирландскоязычная группа попала в заголовки газет после того, как рэпера Лиама Ога О'хАннаида, выступающего под псевдонимом Mo Chara, обвинили в терроризме за якобы демонстрацию флага запрещенной террористической организации "Хезболла" на концерте в прошлом году. Он отверг эти обвинения. Его также обвиняют в выкриках "Вперед, ХАМАС!". Вперед, Хезболла!".

В мае ему было предъявлено обвинение, а 18 июня он предстал в Лондоне по "террористическому преступлению". Группа отвергла любую поддержку "Хезболлы", осудив "политическое" решение.

Эта ситуация может быть довольно стрессовой, но она ничто по сравнению с тем, через что проходит палестинский народ – сказал рэпер, одетый в свою фирменную куфию и темные солнцезащитные очки

Трансляция ВВС и последующие действия правоохранителей Британии в отношении Kneecaр

Выступление на фестивале в Гластонбери транслировалось в прямом эфире BBC.

В телефонном разговоре с руководителем BBC Тимом Дейви министр культуры Лиза Ненди потребовала "срочного объяснения" того, какую проверку провела BBC перед выступлением, сообщают британские СМИ.

Но также указывается, что британский общественный вещатель признал за факт, что рэперскандировал на сцене фестиваля на юге Великобритании:

"Свободная, свободная Палестина" и "Смерть, смерть Армии обороны Израиля".

Представитель BBC заявил, что некоторые комментарии были "крайне оскорбительными". Теледущий предупредил на экране о "очень грубой и дискриминационной лексике".

Полиция объявила, что будет исследовать видеоматериалы на предмет криминального характера. - говорится в официальном заявлении.

Представление больше нельзя будет посмотреть позже в BBC Player.

Напомним

Представитель ХАМАС Махмуд Мардави заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвигает невыполнимые условия, чтобы помешать соглашению о прекращении огня и освобождении заложников.